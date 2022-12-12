2張圖看蔣萬安第一波小內閣名單！　這10人中央地方歷練豐富

記者江采蓁／綜合報導

準台北市長蔣萬安的小內閣人選備受外界關注，蔣萬安今（12）日透過新聞公布第一波小內閣名單共10人，副市長確定由前高雄市副市長李四川出任，秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，此外，都發局長將由國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長王玉芬出任，也是北市首位女性都發局長。

▲準台北市長蔣萬安的小內閣備受矚目，今公布第一波名單。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安指出，李四川從基層公務員做起，在台北市政府工務機關服務了25年，曾任新北市政府、高雄市政府副市長，以及行政院秘書長等職務，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力；而李泰興專長財政、主計，曾任台灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力；王玉芳則為前台北市政府都發局副局長，這次出任都發局長，也是北市首位女性都發局長，成為亮點。

針對蔣萬安小內閣有多人具有中央與地方經歷，團隊發言人鄭世維表示，鄭世維表示，這次小內閣人事有4大重點，包括雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流，以及公務熟手，能夠馬上與市政無縫接軌。

而台北市長柯文哲也認為，蔣萬安小內閣人事，讓蔣「上線會比較容易」。至於有媒體報導，國民黨立委林奕華可能是另一名副市長人選，對此，國民黨團立法院黨團總召曾銘宗今日表示，據他了解，林奕華還在考慮，目前還沒做最後決定。

▲蔣萬安第一波小內閣名單出爐，副市長將由李四川出任，秘書長及副祕書長分別為李泰興、張溫德。（圖／記者江采蓁製）

▲蔣萬安第一波小內閣名單中7位局處首長，分別為民政局長陳永德、都發局長王玉芳、工務局長黃一平、環保局長吳盛忠、交通局長謝銘鴻、捷運工程局長鄭德發、地政局長陳信良。（圖／記者江采蓁製）