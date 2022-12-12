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ET民調／王鴻薇支持度50％　領先吳怡農6個百分點

▲▼王鴻薇、吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農）

▲王鴻薇、吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農）

記者陶本和／台北報導

準台北市長蔣萬安選前辭去立委職務，遺缺將於2023年1月8日進行補選投票，民進黨、國民黨分別推出壯闊台灣理事長吳怡農、市議員王鴻薇參戰。對此，《ETtoday新聞雲》12日公布最新民調結果，王鴻薇獲50％支持度，領先吳怡農的44％支持度，兩人差距6個百分點。

根據本次調查結果，針對這次北市第三選區立委補選，一定會去投票者，王鴻薇的支持度達50.0%，微幅領先吳怡農的44.0%支持度，兩人差距約6個百分點。

另外，本次調查也顯示，有73.7%民眾表示，2023年1月8日台北市第三選區立委補選當日一定會去投票；而根據歷次調查經驗，罷免、補選等規模較小的選舉或是公投之實際投票率皆低於調查的投票意願，且1月8日投票日當天適逢大學生期末，加上與農曆春節時間相近，預估學生與工作者返鄉投票率不高。因此，從過往經驗，以一定會去投票之6成5的比例來推估投票率，本次投票率推估約為47.9%。

《ETtoday新聞雲》於2022年12月9日至2022年12月12日，以「手機簡訊」進行「台北市立委第三選區補選調查」，回收有效樣本數為913份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.24%。

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關鍵字：

王鴻薇吳怡農

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