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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彎腰握手蔡英文遭酸「風向生意人」！館長怒嗆羅友志：跟側翼87%像

記者閔文昱／綜合報導 

九合一大選民進黨慘敗，網紅「館長」陳之漢選後開直播批評，民進黨後面就是黑道，並點名民進黨立委陳明文答應修法沒後續，影射其與寶和會的關係等。不過他過去立場搖擺不定，此番言論也被資深媒體人羅友志大酸是「流量動物」、「風向生意人等」。對此，館長稍早也在直播中爆氣回擊了。

針對館長近日對於民進黨砲火連連，羅友志在《新聞大白話》中直言，館長「就是一個生意人」，此次會清醒抨擊民進黨只是因為發現風向不對了，不能再繼續逆風。他還以館長2019年向總統蔡英文彎腰握手的照片為例，指當時蔡英文是許多網紅簇擁的對象，這樣的行為也是為了流量、聲量，形容館長就是流量動物，「你說他這次真的完全醒了？我覺得沒有，大家不要有這種幻想」。

▲館長開直播回擊羅友志說法。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長開直播回擊羅友志說法。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對此，館長28日也在直播中回擊，自己因為身高較高，跟任何人握手都會彎腰，「你拿這張2019年的照片是要幹什麼？你現在是在修理民進黨還是在修理我啊？」他強調，自己賣東西靠的是何粉絲相處、商品品質，不是因為罵民進黨消費者就會買單，「生意人又怎麼樣？生意人不能了解政治、關心政治嗎？」

館長直言，政治人物、民嘴要去選舉，要去節目中塑造民進黨很爛的形象，這些他都沒有意見，因為這也是做生意，「你為什麼不敢批評所有做媒體的都是生意人？」他說，自己沒靠民進黨賺到任何一毛錢，「民進黨一上任我就在罵了，誰跟你在看風向啊？看不起你們這種節目，整天在那邊造謠，跟民進黨側翼87%像。」

館長指出，這些媒體人沒一個敢像他兩邊都罵，就連國民黨在質詢執政黨時，也不敢為民謀求居住正義、司法改革、解決槍枝氾濫以及詐騙橫行的問題，「我修理民進黨是因為他是執政黨，不代表你們國民黨很屌，你們這些國民黨的名嘴是怎樣？票太多太囂張？人民又不是投給國民黨，人民是討厭民進黨而已，搞清楚一點好不好！」

▼羅友志開酸館長片段。（約6分40秒處）

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