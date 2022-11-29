館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」

針對館長陳之漢指控，他的槍擊案背後的主使就是民主進步黨。 ￼我認為黨中央應該立刻針對這件事進行澄清，否則支持者沒辦法接受。 #該告就告 由王浩宇發佈於 2022年11月28日 星期一



記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，網紅「館長」陳之漢直播痛罵「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？」對此，民進黨前桃園市議員王浩宇拍影片喊話民進黨中央，要求針對這件事進行澄清，「該告就告」。

王浩宇28日深夜PO出一段喊話影片表示，「針對館長陳之漢指控，他的槍擊案背後的主使就是民主進步黨。我認為黨中央應該立刻針對這件事進行澄清，否則支持者沒辦法接受。#該告就告」。

許多支持者看完紛紛留言，「真的很可惡欸，館長真的...」、「這真的太扯了==」、「以後遇到這些謠言應該馬上提告！不要再任由他們道歉開玩笑的」、「真的！不能再繼續當沙包了！該反擊就反擊」、「他太看得起自己了...」、「民主進步黨拜託處理！不要再沉默了，該告就告！」、「快點吉，我想要看到法院認證」。

▼王浩宇喊話黨中央「該告就告」。（圖／翻攝王浩宇臉書）



館長28日直播時表示，他槍擊案後跟陳姓立委聯繫，對方答應他兩條法案，包含槍枝、要將黑道組織條例重新修法，但過了1年都沒有後續，「這就是蔡英文後面的幕僚群之一，這就是寶和會在養蔡英文後面的人，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人幫他抓誰、幫他辦誰。」

館長表示，「我的官司差點把我打死，5年、5年，就5年！這就是我們的司法部長、我們的民進黨，到現在後面的真相出不來，因為有人拿著錢，立委都可以當他小弟，蔡英文總統你知道你後面的人做多少垃圾事嗎？最高統領人後面的這群人」。

此外，館長槍擊案兩年過去，仍然抓不到幕後主使；他氣憤地說，「你信嗎？直接輕判就是5年，抓小弟不抓大哥，大哥就他們民進黨內部的人」、「你還要相信民進黨？就像我當年相信民進黨一樣，然後就吃子彈倒在地上！」

館長發出不自殺聲明，「你們（指民進黨）繼續，為什麼不修法？會傷到自己人；為什麼不抓大哥？大哥都是自己的人怎麼抓」，現在都是這些人在操控司法、經濟、警察，還會有正義嗎？

針對館長說法，被點名的民進黨立委陳明文28日晚間表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案，但立法院是共識決，若召委不排案「一點辦法都沒有」，為此他多次拜託召委、黨團，也多次向陳之漢說明自己有提案。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完