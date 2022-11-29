　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」

針對館長陳之漢指控，他的槍擊案背後的主使就是民主進步黨。 ￼我認為黨中央應該立刻針對這件事進行澄清，否則支持者沒辦法接受。 #該告就告

王浩宇發佈於 2022年11月28日 星期一


記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，網紅「館長」陳之漢直播痛罵「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？」對此，民進黨前桃園市議員王浩宇拍影片喊話民進黨中央，要求針對這件事進行澄清，「該告就告」。

王浩宇28日深夜PO出一段喊話影片表示，「針對館長陳之漢指控，他的槍擊案背後的主使就是民主進步黨。我認為黨中央應該立刻針對這件事進行澄清，否則支持者沒辦法接受。#該告就告」。

許多支持者看完紛紛留言，「真的很可惡欸，館長真的...」、「這真的太扯了==」、「以後遇到這些謠言應該馬上提告！不要再任由他們道歉開玩笑的」、「真的！不能再繼續當沙包了！該反擊就反擊」、「他太看得起自己了...」、「民主進步黨拜託處理！不要再沉默了，該告就告！」、「快點吉，我想要看到法院認證」。

▼王浩宇喊話黨中央「該告就告」。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」。（圖／翻攝王浩宇臉書）

館長28日直播時表示，他槍擊案後跟陳姓立委聯繫，對方答應他兩條法案，包含槍枝、要將黑道組織條例重新修法，但過了1年都沒有後續，「這就是蔡英文後面的幕僚群之一，這就是寶和會在養蔡英文後面的人，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人幫他抓誰、幫他辦誰。」

館長表示，「我的官司差點把我打死，5年、5年，就5年！這就是我們的司法部長、我們的民進黨，到現在後面的真相出不來，因為有人拿著錢，立委都可以當他小弟，蔡英文總統你知道你後面的人做多少垃圾事嗎？最高統領人後面的這群人」。

此外，館長槍擊案兩年過去，仍然抓不到幕後主使；他氣憤地說，「你信嗎？直接輕判就是5年，抓小弟不抓大哥，大哥就他們民進黨內部的人」、「你還要相信民進黨？就像我當年相信民進黨一樣，然後就吃子彈倒在地上！」

館長發出不自殺聲明，「你們（指民進黨）繼續，為什麼不修法？會傷到自己人；為什麼不抓大哥？大哥都是自己的人怎麼抓」，現在都是這些人在操控司法、經濟、警察，還會有正義嗎？

針對館長說法，被點名的民進黨立委陳明文28日晚間表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案，但立法院是共識決，若召委不排案「一點辦法都沒有」，為此他多次拜託召委、黨團，也多次向陳之漢說明自己有提案。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」
另一半「有3特質容易偷吃」！　性研究全公開
「NBA最美女記者」宣布！將來台灣看球賽
台灣家戶世界第3富　主計長搖頭「看到很驚訝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮富里鄉長候選人「宣布退選仍當選」！本人發聲了

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！　全場驚呆

館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」

陸多地爆發「白紙革命」　陸委會籲中共：儘速回應人民要求！

彎腰握手蔡英文遭酸「風向生意人」！館長怒嗆羅友志：跟側翼87%像

牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們的老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻

外派工程師赴美遭指掏空人才　台積電：沒這疑慮

產業界挺蘇貞昌內閣「夢幻團隊」　穩定政府是重中之重

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為：台灣恐加速毀滅

被邱顯智、王婉諭等轟未辭黨主席　陳椒華：現下最重要是穩定黨務

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

封控變失控！抗議遍地開花 BBC記者遭逮群眾高喊：放人

賊貓偷吃鱈魚絲被馬麻抓包　定格吸味道：我啥都沒做QQ

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

花蓮富里鄉長候選人「宣布退選仍當選」！本人發聲了

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！　全場驚呆

館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」

陸多地爆發「白紙革命」　陸委會籲中共：儘速回應人民要求！

彎腰握手蔡英文遭酸「風向生意人」！館長怒嗆羅友志：跟側翼87%像

牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們的老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻

外派工程師赴美遭指掏空人才　台積電：沒這疑慮

產業界挺蘇貞昌內閣「夢幻團隊」　穩定政府是重中之重

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為：台灣恐加速毀滅

被邱顯智、王婉諭等轟未辭黨主席　陳椒華：現下最重要是穩定黨務

混血比特犬被鎖在衣櫃裡挨餓　新屋主檢查環境嚇壞報警

快訊／彰化3歲童遭藤條虐打命危　生母男友涉殺人未遂羈押禁見

瑞信驚傳資遣台灣證券研究部員工　金管會緊盯！

花蓮富里鄉長候選人「宣布退選仍當選」！本人發聲了

超級大撒幣！《戰車世界》年度壓軸邀阿諾、蜜拉喬娃維琪化身車長

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！　全場驚呆

15位獻身《anan》的日本男星　菊池風磨翹臀一覽無遺、高橋一生也脫了

快訊／想念內馬爾了？巴西半場0比0　瑞士門神實力堅強

獨／捷運站拉客被盯上　「保險之家」永久停業

館長爆民進黨後面是槍擊案黑道　王浩宇喊話黨中央「該告就告」

解剖5.5m長緬甸蟒蛇　肚裡拉出1.5m完整鱷魚！

政治熱門新聞

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆他：真想賴，誰也趕不走

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

最高票連任！黃捷宣布加入民進黨黨團運作

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

館長爆民進黨後面是黑道　王浩宇：該告就告

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

陸爆發「白紙革命」　陸委會籲中共回應人民要求

更多熱門

相關新聞

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

九合一大選民進黨慘敗，網紅「館長」陳之漢選後開直播批評，民進黨後面就是黑道，並點名民進黨立委陳明文答應修法沒後續，影射其與寶和會的關係等。不過他過去立場搖擺不定，此番言論也被資深媒體人羅友志大酸是「流量動物」、「風向生意人等」。對此，館長稍早也在直播中爆氣回擊了。

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

產業界挺蘇內閣「夢幻團隊」　盼穩定政府

產業界挺蘇內閣「夢幻團隊」　盼穩定政府

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

高嘉瑜續推實坪制　網讚：民進黨的良心

高嘉瑜續推實坪制　網讚：民進黨的良心

關鍵字：

館長民進黨王浩宇陳之漢蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

南韓戰迦納！瘋狂彩迷「邊看邊加碼」　刁鑽買法抱走近10萬

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

美駐華使館　在陸公民應備14天糧食

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

力挺C羅！女彩迷騎Ubike趕下注　喘氣中掏2萬重押葡萄牙

基隆男當街拉K又開槍　下場慘了

台灣家戶世界第3富有可信嗎？　主計長搖頭「看到很驚訝」

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面