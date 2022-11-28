　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人怨

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中落選，讓同黨立委何志偉爆料，陳時中不是輸給蔣萬安，而是敗給小圈圈，「我們有黑道在核心當中耶！」對此，館長陳之漢也在直播中直接痛罵，「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？」

館長在直播中開噴，民進黨選輸以後，用一模一樣的招數，「一敗選就切割！」他認為，側翼要是真跟民進黨無關，「你就召開記者會，把名字貼出來，比如講2486這個人跟我無關、這個賣襪子的跟我無關，名字寫出來，不是民進黨的人、不代表民進黨講的話，請民進黨的支持者不要去看他FB」，每天都是這些人在造謠，下面的人也被灌迷湯，「我是一個人家說的小人，真小人，他們咧？叫偽君子啦！」

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中落選。（圖／記者李毓康攝）

館長接著說，側翼成天抹黑，說他的粉絲都是「韓國瑜跟柯文哲的粉絲」，但實際上並非如此，「我們這邊是什麼？就是你們這次輸掉的原因，叫中間選民，我整天罵藍、罵綠的，這些人就是中間選民，就是你們這次最想要的，可以左右選戰的人全部都在這啦，這些人不藍不綠也不白」，藍綠都有自己的基本盤，而他們這些人就是所謂的第三勢力，「想要這些人的票嗎？想要嗎？你側翼就繼續寫，寫這些人都是垃圾、這些人都不熱愛台灣，繼續抗中保台」。

「選你民進黨就是有這些卑鄙無恥的人啦！」館長痛批，民進黨「滿嘴謊言、滿嘴為了年輕人抗中保台，保護你們的自由」，結果花了6年時間，卻只是糟蹋年輕人的未來，現在還是沒房子住、做生意租金高，沒有一條法律、稅法去抑制這種情況，「2019年這麼多個立委，多少人在我面前答應台灣人民一定要用囤房稅？」結果2年過去了，這就是所謂的居住正義嗎？

館長坦言，「我很支持她（指蔡英文）的理念，也很支持你們民進黨的理念，光譜相近，但是你們做出來的事情天怒人怨！」他更說重話，這次還能得到這樣的票數，「我認為是奇蹟，我認為是電視台、側翼洗得夠徹底」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長怒噴。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長也無奈，「我問了政府幾次了？需要你的時候把你當成寶，開始質疑你的時候把你打成渣，用誰打？叫側翼打！」他也透露蔡英文2次和他見面都要他繼續罵，承諾「我們會虛心改變」，但是「虛偽！我講的你改了嗎？你叫網軍來K我、修理我氣焰！甚至陳時中那什麼三劑令，修理整個健身界」。

館長也點名陳姓立委，「答應我2條法案，已經1年了，各位還要這樣的立委嗎？只會譁眾取寵，他答應我們人民和館長，要將槍枝、要將黑道組織條例重新修法」，結果從去年冬天到現在，都沒有後續，「這就是蔡英文後面的幕僚組織，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人」。

館長不留情面狂噴，「我的官司差點把我打死，5年、5年，就5年！這就是我們的司法部長、我們的民進黨，到現在後面的真相出不來，因為有人拿著錢，立委都可以當他小弟，蔡英文總統你知道你後面的人做多少垃圾事嗎？最高統領人後面的這群人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長狂罵。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

如今，民進黨也有人跳出來說話，讓館長直言，「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？黃國昌幫我蒐集資料，問到最後也是這樣講；警政高層內部有人也是這樣透露，館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦，選完了嘛，我可以講了吧？出來面對！」

館長也說，2年過去了，結果抓不到人，「你信嗎？直接輕判就是5年，抓小弟不抓大哥，大哥就他們民進黨內部的人。」所以他也喊話年輕人，「你還要相信民進黨？就像我當年相信民進黨一樣，然後就吃子彈倒在地上！」他也強調，不自殺聲明他早就發了，「你們（指民進黨）繼續，為什麼不修法？會傷到自己人；為什麼不抓大哥？大哥都是自己的人怎麼抓」，現在都是這些人在操控司法、經濟、警察，還會有正義嗎？

館長最後表示，說這些話當然有證據，「何志偉講的話就是證據，我之前講的話就是證據，現在連他們黨內自己都出來講的就是證據。什麼是證據？開88槍2萬元放出來那個就是證據，那是民進黨員叫民進黨打的啦！」何志偉、高嘉瑜、王世堅都講了，「他們就一個小圈圈啊，接下來會越來越多民進黨的人出來講」，因為不講不行，明年會沒票。

針對館長說法，民進黨、總統蔡英文、陳姓立委等被點名的人截稿前均未回應。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩掉5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
首波強冷空氣抵台時間曝！　連凍3天探14度
1歲女童失蹤！狠母「藏屍泡菜桶3年」　遺體全爛
爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人
登山女神vs.公關女強人首開庭！　曾格爾稱「以為他單身」被打
單親辣媽獨養兒　扛不住下海哭求：我真的沒辦法
剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒潮爆發！首波強冷空氣明晚抵台　周三起「連凍3天探14度」

摩斯出年菜！網驚：以為是詐騙　眾人問怎麼沒有「這1杯」

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12／2起連續三天板橋市民廣場登場

爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人怨

最小「0.2公分陀螺」將申請世界紀錄！百件手工陀螺展出

剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

婆婆丟200元「逼媳婦煮5人晚餐」　要魚肉飯菜+水果！狂人曝菜單

虎航「夏季早鳥優惠」12／1開賣！飛首爾1099元、東京1799元起

老闆招待肝連！他不吃問「能折抵嗎」　遭拒還嗆：我不是貪小便宜

迴轉壽司店買外帶！又見「健身鮭魚」氣炸　內行傻眼：這是邊角料

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

寒潮爆發！首波強冷空氣明晚抵台　周三起「連凍3天探14度」

摩斯出年菜！網驚：以為是詐騙　眾人問怎麼沒有「這1杯」

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12／2起連續三天板橋市民廣場登場

爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人怨

最小「0.2公分陀螺」將申請世界紀錄！百件手工陀螺展出

剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

婆婆丟200元「逼媳婦煮5人晚餐」　要魚肉飯菜+水果！狂人曝菜單

虎航「夏季早鳥優惠」12／1開賣！飛首爾1099元、東京1799元起

老闆招待肝連！他不吃問「能折抵嗎」　遭拒還嗆：我不是貪小便宜

迴轉壽司店買外帶！又見「健身鮭魚」氣炸　內行傻眼：這是邊角料

狗狗整脊師抓頭扶頸「咔一聲」　毛孩竟鬆到舔舔撒嬌

恭喜！這群人石頭「老婆生下第3胎」　開心抱娃：謝謝選擇我們家

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

稱「不是故意爆料Chuu霸凌」！公司發2次聲明：覺得委屈可公開證據

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

客廳沙發被塞爆！　4阿金「趴好趴滿」不讓位：媽媽可以坐地板

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

葡萄牙明晨強碰烏拉圭　網評C羅有望率隊「復仇」

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

生活熱門新聞

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

降10℃轉雨　入冬強冷空氣明深夜襲探13度

再3天口罩可以脫了！　醫示警「2族群」極危險

蔣萬安當選！市民驚「第一次」脫離台大統治

「農曆11月」12生肖運勢曝！

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

日正妹藝人移居台　驚呼物價比日本貴3倍

恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

更多熱門

相關新聞

遭點名4大戰犯　四叉貓自稱「時事評論員」

遭點名4大戰犯　四叉貓自稱「時事評論員」

民進黨在這次九合一選戰中慘敗，側翼網軍成為眾矢之的，網友甚至直接點出「4大戰犯」，在選前頻頻爆料的網紅劉宇（四叉貓）也被捲入其中。對此，四叉貓28日就在臉書說明側翼網軍的定義，稱按照自己的發文步調和曝光度，至少也稱得上是「尾翼」及「時事評論員」。

沈富雄曝：柯文哲日薄西山　蔣萬安、張善政蜜月期半年

沈富雄曝：柯文哲日薄西山　蔣萬安、張善政蜜月期半年

幕後／蔡英文改組3大考量　蔡蘇體制唇齒相依、中生代重傷難爭閣揆

幕後／蔡英文改組3大考量　蔡蘇體制唇齒相依、中生代重傷難爭閣揆

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆他：真想賴，誰也趕不走

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆他：真想賴，誰也趕不走

呂秀蓮揭敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢失能

呂秀蓮揭敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢失能

關鍵字：

館長民進黨何志偉高嘉瑜王世堅陳之漢蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面