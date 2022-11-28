爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人怨

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中落選，讓同黨立委何志偉爆料，陳時中不是輸給蔣萬安，而是敗給小圈圈，「我們有黑道在核心當中耶！」對此，館長陳之漢也在直播中直接痛罵，「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？」

館長在直播中開噴，民進黨選輸以後，用一模一樣的招數，「一敗選就切割！」他認為，側翼要是真跟民進黨無關，「你就召開記者會，把名字貼出來，比如講2486這個人跟我無關、這個賣襪子的跟我無關，名字寫出來，不是民進黨的人、不代表民進黨講的話，請民進黨的支持者不要去看他FB」，每天都是這些人在造謠，下面的人也被灌迷湯，「我是一個人家說的小人，真小人，他們咧？叫偽君子啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中落選。（圖／記者李毓康攝）

館長接著說，側翼成天抹黑，說他的粉絲都是「韓國瑜跟柯文哲的粉絲」，但實際上並非如此，「我們這邊是什麼？就是你們這次輸掉的原因，叫中間選民，我整天罵藍、罵綠的，這些人就是中間選民，就是你們這次最想要的，可以左右選戰的人全部都在這啦，這些人不藍不綠也不白」，藍綠都有自己的基本盤，而他們這些人就是所謂的第三勢力，「想要這些人的票嗎？想要嗎？你側翼就繼續寫，寫這些人都是垃圾、這些人都不熱愛台灣，繼續抗中保台」。

「選你民進黨就是有這些卑鄙無恥的人啦！」館長痛批，民進黨「滿嘴謊言、滿嘴為了年輕人抗中保台，保護你們的自由」，結果花了6年時間，卻只是糟蹋年輕人的未來，現在還是沒房子住、做生意租金高，沒有一條法律、稅法去抑制這種情況，「2019年這麼多個立委，多少人在我面前答應台灣人民一定要用囤房稅？」結果2年過去了，這就是所謂的居住正義嗎？

館長坦言，「我很支持她（指蔡英文）的理念，也很支持你們民進黨的理念，光譜相近，但是你們做出來的事情天怒人怨！」他更說重話，這次還能得到這樣的票數，「我認為是奇蹟，我認為是電視台、側翼洗得夠徹底」。

▲館長怒噴。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長也無奈，「我問了政府幾次了？需要你的時候把你當成寶，開始質疑你的時候把你打成渣，用誰打？叫側翼打！」他也透露蔡英文2次和他見面都要他繼續罵，承諾「我們會虛心改變」，但是「虛偽！我講的你改了嗎？你叫網軍來K我、修理我氣焰！甚至陳時中那什麼三劑令，修理整個健身界」。

館長也點名陳姓立委，「答應我2條法案，已經1年了，各位還要這樣的立委嗎？只會譁眾取寵，他答應我們人民和館長，要將槍枝、要將黑道組織條例重新修法」，結果從去年冬天到現在，都沒有後續，「這就是蔡英文後面的幕僚組織，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人」。

館長不留情面狂噴，「我的官司差點把我打死，5年、5年，就5年！這就是我們的司法部長、我們的民進黨，到現在後面的真相出不來，因為有人拿著錢，立委都可以當他小弟，蔡英文總統你知道你後面的人做多少垃圾事嗎？最高統領人後面的這群人」。

▲館長狂罵。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

如今，民進黨也有人跳出來說話，讓館長直言，「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係，這樣你們懂了嗎？黃國昌幫我蒐集資料，問到最後也是這樣講；警政高層內部有人也是這樣透露，館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦，選完了嘛，我可以講了吧？出來面對！」

館長也說，2年過去了，結果抓不到人，「你信嗎？直接輕判就是5年，抓小弟不抓大哥，大哥就他們民進黨內部的人。」所以他也喊話年輕人，「你還要相信民進黨？就像我當年相信民進黨一樣，然後就吃子彈倒在地上！」他也強調，不自殺聲明他早就發了，「你們（指民進黨）繼續，為什麼不修法？會傷到自己人；為什麼不抓大哥？大哥都是自己的人怎麼抓」，現在都是這些人在操控司法、經濟、警察，還會有正義嗎？

館長最後表示，說這些話當然有證據，「何志偉講的話就是證據，我之前講的話就是證據，現在連他們黨內自己都出來講的就是證據。什麼是證據？開88槍2萬元放出來那個就是證據，那是民進黨員叫民進黨打的啦！」何志偉、高嘉瑜、王世堅都講了，「他們就一個小圈圈啊，接下來會越來越多民進黨的人出來講」，因為不講不行，明年會沒票。

針對館長說法，民進黨、總統蔡英文、陳姓立委等被點名的人截稿前均未回應。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩掉5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄