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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤：對我公平嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲「館長」陳之漢選後開直播。（資料照／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，網紅「館長」陳之漢選後開直播批評，民進黨後面就是黑道，並點名民進黨立委陳明文答應修法沒後續，影射其與寶和會的關係。對此，陳明文28日晚間受訪喊冤說，他早就提出《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案，還親自拜託召委、黨團，但立法院是共識決，「我23歲就從政，我沒混太保也沒混黑道，要我背負寶和會開槍打你的事情，這樣對我公平嗎？」

陳之漢在直播時點名「英系立委陳明文先生」說，「答應我2條法案，已經1年了，各位還要這樣的立委嗎？只會譁眾取寵，他答應我們人民和館長，要將槍枝、要將黑道組織條例重新修法」，結果從去年冬天到現在都沒有後續，「這就是蔡英文後面的幕僚群之一，這就是寶和會在養蔡英文後面的人，黑社會、台灣的黑幫可以命令蔡英文後面的人幫他抓誰、幫他辦誰。」

▲▼立法委員陳明文 民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳之漢2020年8月遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，兇嫌劉丞浩、施俊吉後分別被判16年及18年半，不過陳之漢的委任律師、前立委黃國昌當庭揭露，陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手，陳明文則在去年12月提告黃國昌，強調「與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結」。

對於陳之漢近日再度開直播嗆聲一事，陳明文晚間受訪回應，他真的很無奈、很無辜，《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案他都已經提了，就在委員會裡，但立法院的生態是共識決，若召委不排案「一點辦法都沒有」，為此他多次拜託召委、黨團，也多次向陳之漢說明自己有提案。

至於陳之漢再度影射陳明文與寶和會的關係，陳明文說，他從來沒有幫寶和會成員辦理過「特別接見」，而是協助辦理「增加接見」，後者是立委常見的選民服務，辦公室受託時根本也不認識這位選民，「這個人我根本不認識，怎麼會說我跟寶和會很熟？我真的也不知道怎麼辦，我23歲就從政，沒混太保也沒混過黑道，要我背負寶和會開槍打你的事情，這樣對我公平嗎？」

陳明文無奈地說，他已經幫陳之漢提案了，也親自澄清，但陳之漢還是一直罵自己，立法院有多少法案都在塞車，需要朝野黨團一起協商，怎麼會是他一個人就可以推動修法？何況自己還因此被網路霸凌，「我什麼時候得罪你館長？你告訴我吧？你被人家打我也有惻隱之心啊。」

根據立法院會議紀錄，陳明文早在去年5月就提出《槍砲彈藥刀械管制條例部分》條文修正草案，以及《組織犯罪防制條例》第二條及第三條條文修正草案，分別交由內政委員會與司法及法制委員會審查。

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