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館長嗆「跟側翼87%像」　羅友志45字回應：那場直播斗內多少？

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，資深媒體人羅友志在節目上酸諷網紅「館長」陳之漢是「流量動物、風向生意人」，讓館長氣到在直播中反嗆羅「跟側翼87％像」。對此，羅友志昨日（28日）深夜在臉書PO文回應，「那場直播斗內多少啊？」

▲▼美麗華大直影城經營爭議。羅友志（圖／記者李毓康攝）

▲羅友志酸館長是「流量動物、風向生意人」。（資料照／記者李毓康攝）

羅友志在政論節目《新聞大白話》中直言，館長就是一個生意人，這次會清醒抨擊民進黨，是因為發現風向不對，不能再繼續逆風，他還以館長2019年向總統蔡英文彎腰握手的照片為例，指出這樣的行為都是為了流量、聲量，形容館長就是流量動物。

對此，館長28日在直播中回擊，表示自己因為身高較高，跟人握手都會彎腰，「生意人又怎麼樣？生意人不能了解政治、關心政治嗎？」政治人物以及名嘴要去選舉、要去節目中塑造民進黨很爛的形象，這些他都沒有意見，但自己沒有靠民進黨賺到任何一毛錢，「民進黨一上任我就在罵了，誰跟你在看風向啊？看不起你們這種節目，整天在那邊造謠，跟民進黨側翼87％像」。

▲▼「館長」陳之漢被告恐嚇及妨害自由等罪，台北地檢署傳喚他說明。（圖／記者楊佩琪攝）

▲館長回嗆羅友志像民進黨側翼。（圖／ETtoday資料照）

對於館長的回擊，羅友志同日深夜在臉書PO出一篇45字的短文表示，「很多人很緊張地跟我說，館長開直播罵你耶。先幫我問一下，那場直播斗內（Donate，贊助、捐獻的意思）多少啊？看值不值得我回應」。

接著，羅友志又在留言區針對館長的粉絲留下兩段話，他表示，「進來的朋友，記得加個追蹤，既然聽過館長的直播，也來追我一個禮拜就好，再做評斷，晚安，幫我祝阿館好夢」、「另外，我以6萬粉絲為榮，他們從來不會罵人帶仇恨，你們會幫你的人帶壞印象的，沒事，繼續，晚安」。

▼羅友志在臉書PO文回應館長。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

遭館長嗆側翼，羅友志回應。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

遭館長嗆側翼，羅友志回應。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

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