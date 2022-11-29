李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

▲立院國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，退輔會副主委李文忠28日表示，民進黨中常會就有一位「黑道中常委」，這樣一來，他們攻擊黑道是否還能取信於人；館長陳之漢也在直播痛罵，「民進黨後面這些人就是黑道」，滿嘴謊言，糟蹋年輕人的未來。對此，立院國民黨團總召曾銘宗今（29）日直指，後續民進黨會有更多派系、要角跳出來，奉勸蔡政府、民進黨好好處理民意需求。

民進黨九合一選舉大敗， 李文忠痛陳民進黨選前提名策略不當，成為「準一言堂」，尤其黨主席蔡英文為論文案下令全黨和台大對撞所呈現的傲慢，民進黨中常會有一位黑道中常委，「我們攻擊黑道能取信於人嗎？」；陳之漢也痛罵「民進黨後面這些人就是黑道」，並點出民進黨立委陳明文曾答應2法案，沒一件做到，只會譁眾取寵，針對民進黨進行一連串開砲。

曾銘宗回應，現在連退輔會的副主委都跳出來了，這些都是關鍵之所在。他更預言，不只是李文忠，後續會有更多派系、要角跳出來，奉勸蔡政府、民進黨，好好處理、回應全民的民意需求。

此外，對於民進黨九合一大敗，蔡英文雖辭黨主席，但行政院長蘇貞昌僅口頭請辭，又隨即接受慰留，令外界譁然，黨內也看不下去。曾銘宗表示，到底蘇院長要不要下台負責，過去民進黨都有相關慣例，國民黨團要看看蔡政府在處理的時候，有沒有回應目前民意，黨團會持續關注，也會注意後續發展，必要時會提出強烈立場。

曾銘宗也說，民進黨派系現在蠢動，我們就繼續觀察，各派系會陸續跳出來，暫且看民進黨怎麼處理這個亂局。