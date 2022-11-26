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李婉鈺回鍋再戰失利！得票率2.79％　本人出面鞠躬：還是失敗了

▲▼李婉鈺回鍋競選失利。（圖／翻攝臉書／李婉鈺）

▲李婉鈺回鍋競選失利。（圖／翻攝臉書／李婉鈺）

記者柯振中／綜合報導

新北市前議員李婉鈺曾因喝酒鬧事，在政壇上消失了一陣子，此次2022九合一大選回鍋，再次參戰新北市第5選區。遺憾的是開票結果出爐，李婉鈺得票數共7,152票，並未成功選上議員，而她本人也出面說話了，雖然想證明無黨無派、沒有包袱參選的可能性，最終還是失敗了。

新北市第5選區統計結果出爐，李婉鈺的得票數為7,152票，得票率為2.79％，在選區內排名第14名，而該選區只有選出9人，因此確定競選失敗。

對此，李婉鈺也感性PO文，同時附上一張鞠躬的照片，非常感謝在參選的過程中，有許多人伸出援手，雖然無黨籍參選不被看好，仍有許多人雪中送炭、不斷力挺。

李婉鈺說，謝謝支持她的這7,152票，她不會忘記這份恩情，而每一雙握過的手、肯定的眼神、流過的淚以及紮實支持的選民，她除了感激以外，只有更多感激。

李婉鈺提到，從她參選以來，競選團隊跟著魔鬼候選人，沒日沒夜操兵，實在非常辛勞，這份恩情她不會忘記，雖然想證明無黨無派、沒有包袱參選的可能性，最終還是失敗。

▼李婉鈺表示，非常感謝在競選的過程中，有許多人力挺、支持。（圖／翻攝臉書／李婉鈺）

▲▼李婉鈺回鍋競選失利。（圖／翻攝臉書／李婉鈺）

李婉鈺指出，這次的板橋議員選舉當中，無論是大黨、小黨，每位候選人看起來都有政黨配票的幫助，她原想證明沒有政黨，也能靠著經營30年的人脈來實現理想，遺憾的是已經盡力，努力還是不夠，選舉仍舊是殘酷且現實，「非常抱歉，沒有藉口」，也希望當選的議員們能讓板橋變得更好。

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