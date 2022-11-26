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北市議會洗牌！綠營老將梁文傑、江志銘落馬　王世堅狂掃2.9萬票

▲▼台北市議會測試視訊質詢。（圖／記者陳家祥攝）

▲九合一大選落幕，台北市議會大洗牌。（圖／記者陳家祥攝）

記者柯沛辰／綜合報導

九合一大選落幕，台北市議會也洗牌。台北市下一屆議員總席次61席，國民黨拿下30席、民進黨拿下21席、民眾黨4席、無黨籍4席、新黨1席、社民黨1席。其中，國民黨李彥秀橫掃3.7萬票，得票數第一，民進黨則由王世堅2.9萬票居冠，其餘像是民眾黨黃瀞瑩2.9萬票、社民黨苗博雅2.8萬票也備受關注。

台北市議會席次比例，國民黨佔比49％、民進黨34％、民眾黨7％、時代力量0％、無黨籍7％、新黨1.5％、社民黨1.5％。

綠營部分，老將梁文傑以極小票差1萬2919票，敗給無黨籍林亮君，跌出名單外，江志銘也中箭落馬，反觀選前遭側翼出征的王世堅搶下2萬9796票，不僅是綠營最高票，也是台北市第三高票，順利連任。

▲▼王世堅受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲王世堅狂掃2.9萬票，拿下北市議會綠營最高票。（圖／記者宋良義攝）

▲▼台北市議員梁文傑市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員梁文傑以極小票差落榜。（圖／記者李毓康攝）

藍營部分，李彥秀回鍋投入第二選區（內湖、南港）狂掃3萬7669票，第二亮眼的是第六選區（大安、文山）的李柏毅奪下3萬325票，高居北市第二，其餘像是徐巧芯也拿下2萬7205票，實力堅強。

另外，民眾黨首次投入北市議員選舉的「學姐」黃瀞瑩也不負黨內眾望，在第一選區（士林、北投）奪下2萬9270票。值得注意的是，社民黨苗博雅在第六選區（大安、文山）也奪下2萬8417票，人氣相當旺。

▼李彥秀回鍋參選，狂掃3萬7669票居冠。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨副秘書長李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▼台北市議員席次分布。（圖／記者許力方製表）

▲▼台北市議員當選席次。（圖／記者許力方製）

台北市議員當選席次：

第一選區（北投、士林，25人搶12席）

國民黨：林杏兒、汪志冰、陳重文、張斯綱

民進黨：林延鳳、陳賢蔚、林世宗、陳慈慧、鍾佩玲

新黨：侯漢廷

民眾黨：黃瀞瑩

無黨籍：陳政忠

第二選區（內湖、南港，13人搶9席）

國民黨：李明賢、吳世正、闕枚莎、游淑慧、李彥秀

民進黨：王孝維、何孟樺、李建昌

民眾黨：陳宥丞

第三選區（松山、信義，16人搶9席）

國民黨：秦慧珠、詹為元、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇

民進黨：張文潔、許家蓓、許淑華、洪健益

第四選區（中山、大同，13人搶8席）

國民黨：陳炳甫、柳采葳、葉林傳

民進黨：陳怡君、王世堅、顏若芳

民眾黨：林珍羽

無黨籍：林亮君

第五選區（中正、萬華，18人搶8席）

國民黨：鍾小平、吳志剛、應曉薇、郭昭巖

民進黨：劉耀仁、吳沛憶、洪婉臻

無黨籍：徐立信

第六選區（大安、文山，27人搶13席）

國民黨：耿葳、楊植斗、李柏毅、鍾沛君、徐弘庭、王欣儀、陳錦祥

民進黨：王閔生、趙怡翔、簡舒培

民眾黨：張志豪

社民黨：苗博雅

無黨籍：曾獻瑩

第七選區（平地原住民，2人搶1席）

國民黨：李芳儒

第八選區（山地原住民，3人搶1席）

國民黨：李傅中武

 

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