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蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

▲蔡培慧以3萬6000多票差距，二度在故鄉南投公職選舉敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲蔡培慧以3萬6000多票差距，二度在故鄉南投公職選舉敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長選舉結果底定，國民黨候選人許淑華以15萬4256得票數（55.99%得票率），領先綠營對手蔡培慧的11萬7993票（42.83%得票率），以3萬6000餘票的差距獲勝當選；蔡培慧晚間在競選團隊陪同下宣布敗選，她感謝競總團隊及13鄉鎮後援會團隊，以及所有支持南投升級、肯定她的鄉親，「對不起，培慧及團隊讓各位失望了。」

蔡培慧也表示，謝謝可敬的對手暨立委許淑華，也恭喜許淑華獲得縣民的肯定，在競選過程中不只是選舉上的交鋒，透過雙方政見的提出、政策的論辯，相信南投人會更加看見家鄉的願景及對未來的期待，她也祝福南投鄉親、期待南投會更好。

蔡培慧競總稍早也公布謝票行程，明天27日從上午10點起，自南投市競選總部（芳美路308號）出發，下午2時則自草屯鎮競選總部（太平路一段366號）出發，傍晚5時回到蔡培慧所居住的埔里鎮，於外環玉溪路集合整隊出發，逐一向鄉親和支持者致謝。

▲許淑華呼籲蔡培慧根留南投，不要選完就離開。（圖／民眾提供）

▲許淑華呼籲蔡培慧根留南投，不要選完就離開。（圖／民眾提供）

許淑華也肯定曾參選烏溪線立委的蔡培慧，在這次選戰期間展現出韌性，雖然她們在社福等政見上有很多交鋒，但也對南投提出很多相同看法。

不過許淑華再度呼籲蔡培慧，如果真的愛南投、想要返鄉服務，這次選舉結束後就要留下來，不要跟多位民進黨前輩一樣選完就走，讓南投不只是自己的出生地、也是她的家，也為民進黨落實在地經營、爭取選民支持；如果民進黨中央政府對她有更好的規劃和安排，也希望她們能合作繼續照顧家鄉、讓南投縣有更好的未來。

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