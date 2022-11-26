修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

▲國民黨大勝！朱立倫選後發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「18歲公民權」修憲複決公投伴隨著本次九合一地方大選舉行，最終計票結果顯示，有效同意票僅564萬4909票，差距通過門檻高達397萬4788票，因此未通過。此前曾有民代踢爆國民黨對「18歲公民權」大玩兩面手法，國民黨今（26）日對修憲結果表示，「感到遺憾但尊重全體國人投票的結果」。

本次「18歲公民權」修憲複決投票權門檻相當高，依法至少要有961萬9697同意票才能通過。但受到選情冷淡、天候不佳等因素之影響，最終計票結果顯示，有效同意票僅564萬4909票，差距通過門檻高達397萬4788票。值得注意的是，另有不同意票達到501萬3980票。

由於同意票距離通過門檻還有相當大的差距，且同意票與不同意票相差不多，顯示國內民意對「18歲公民權」仍未存有廣泛共識。在此情況下，推動本次修憲的「18歲公民權推動聯盟」坦承失敗。

對於不同意票達到501萬3980票，台北市議員黃郁芬日前揭露，國民黨曾私下在群組呼籲選民投反對票，質疑國民黨大玩兩面手法。如今投票結果揭曉，國民黨則再次發出聲明，強調關於此次「18歲公民權」修憲複決公投案未過門檻，國民黨重申堅定支持、贊成的立場沒從來沒改變，對於最後此案沒有通過，國民黨感到遺憾但尊重全體國人投票的結果。