北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉26日落幕，眾所矚目的台北市長寶座由國民黨籍的蔣萬安拿下。至於議員選舉部分，本屆席次受到人口流失影響，減少2席剩61席；其中，國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、社民黨1席、新黨1席、無黨籍4席。單就國民黨席次就幾乎過半，連同泛藍陣營，幾乎可確保蔣萬安不會成為「跛腳市長」，市政推動無窒礙。

此次議員選舉也有不少出乎意料的結果。中山大同區的民進黨議員梁文傑，以些微之差跌出名單成為落選頭。反觀近來多次因相挺黃珊珊成為綠營側翼攻擊目標的王世堅，反而「借勢」拿下超過29000票，搶下北市第三高票連任。而內湖南港區的民進黨資深議員江志銘也落選。

另外，國民黨秘書長李彥秀這次回鍋參選港湖區議員，再發揮「吸票機」招牌，搶下全北市最高、超過37000票。而這次搶票搶最兇的松山信義區，國民黨徐巧芯、王鴻薇都拿下破25000票，但新人詹為元獲新人光環加持，補上網紅議員「呱吉」邱威傑的席次。

而初次參戰的民眾黨，提名8席上了4席、成為議會第3大黨，包括士林北投的黃瀞瑩、中山大同的林珍羽、南港內湖的陳宥丞、大安文山的張志豪，未來在市議會能組織黨團，讓柯文哲8年的執政成果有了延續的可能。

此次議會結構基本上與上屆無太大差異，國民黨仍舊掌握藍大於綠的基本盤，在議會佔多數，但在小黨、無黨籍議員環繞下，議長選舉仍需要設法結盟合作，才有辦法保下議長大位。