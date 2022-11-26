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雲林縣長選舉綠營票倉被攻破　國民黨守住藍天

▲民進黨雲林縣長候選人劉建國從斗六競選總部出發，繞行斗六市區掃街拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長選舉張麗善以20萬7519票，擊敗民進黨徵召劉建國15萬2620票，張以5萬4899票勝出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長選舉，國民黨張麗善以20萬7519票，擊敗民進黨徵召的劉建國15萬2620票，張以5萬4899票之差勝出，綠營在全縣20鄉鎮中，只有莿桐鄉得票數領先，深綠票倉的鄉鎮相繼失守，最終無力奪回雲林執政權。

2018年雲林縣長選舉，藍綠總得票數是37萬4095票，投票率為7成15，國民黨張麗善勝出得票率53.83％，終結民進黨在雲林縣13年的綠色執政，將綠地變藍天。

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站） 

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉，得票數及得票率。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站） 

這屆選舉國民黨由現任縣長張麗善競選連任，民進黨派出現任立委劉建國掛帥挑戰，綠營認為雙方為五五波，投票倒數階段，民進黨府、院、黨高層相繼到雲林聯袂輔選，誓言將藍天變綠地。但26日20鄉鎮開票結果，劉建國僅在綠營票倉莿桐鄉小贏張麗善，連主戰場斗六市、北港鎮、西螺鎮也失守，以5萬4899票之差敗北。

關注地方選舉政壇人士表示，2018年九合一基層縣市長選舉藍軍在20鄉鎮取得16鄉鎮勝利，但2020總統、立委大選，綠營一舉拿下山、海線兩席立委，藍綠版圖旗鼓相當，得勝關鍵取決中間選民及旅外返鄉選民投票意向。

2022年九合一選舉的氛圍，選民對通貨膨脹、經濟不景氣，加上缺疫苗、快篩劑事件，讓民眾討厭民進黨氛圍升高，大環境對中央執政民進黨不利，直接影響縣長選戰最後結果，劉建國雖猛打張家農舍住宅、抗中牌，都是老調重彈，沒有新鮮度，無法喚起中間選民共鳴。

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站） 

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉，政黨得票數。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站）

張麗善在任內施政滿意度高，加上有執政優勢，早就在20鄉鎮市做好應戰準備，最後三個月走遍全縣各村里宮廟，聽取鄉親意見搏感情，選舉過程採穩紮穩打，啟動「寒戰」模式，不讓綠營炒熱選情拉近差距，只談政績及政見，爭取選民認同，

身為母雞的劉競選團隊，與縣議員、鄉鎮市長的小雞，又分為「好央甲團隊」及「蘇系」，小雞自顧不暇，無力拉抬縣長選舉，未達到群體作戰攻擊火力，最後只守住深綠基本票，未能翻盤。

地方人士分析指出，綠營此次百里侯之戰，未能收復失土，攸關整個藍綠雙方陣營在雲林地方派系消長，對於2024總統、立委選舉人選布局，雙方均會重新思考，張家軍定會趁勢追擊，在山、海線立委席次提出強棒出戰，綠營選後也會再整軍，靠新生代接班還要一段時間，為穩定基本盤，不意外的話，立委還是會提現任的蘇治芬、劉建國應戰，國民黨也可能以張家軍為班底，推出張嘉郡或張席維應戰，栽培繼張麗善之後的第二代接班人。

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站） 

▲2022第19屆雲林縣縣長選舉，候選人政黨。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站）


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