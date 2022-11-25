影／重慶「超人哥」大罵封控　遭警鎖喉硬拖「群眾衝上去救出他」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸持續堅持「動態清零」政策，高強度的封控措施引發大量民怨。重慶一名揹著超人書包的男子24日跑到社區門口大聲批評政府的防疫政策，不少居民都對他的發言表達贊同，甚至在警察想將男子強行帶走時，居民還衝上前去阻攔，並成功將男子救出。

該名男子由於揹著超人書包，被網友們稱為「重慶超人哥」，從影片中可以發現，他發言的地點是某個社區的門口，除了大批居民外，還有穿著防護衣的「大白」，以及保全們在圍觀。

超人哥表示，「這個菜他們說好保障公益，我們每天晚上一家菜都買不到，買的到的就是胡蘿蔔一斤8塊錢（約34元新台幣），胡蘿蔔一斤到底多少錢？我問一下！正常的胡蘿蔔一斤倒底多少錢？最多4塊（約17元新台幣）！」

超人哥指出，「我給你打開美團，請問16塊9叫不叫保障公益？對於那些富人沒什麼，但我們中國有70%的人收入不到3千（約1.3萬元新台幣），那些人買16塊9（約72元新台幣）的胡蘿蔔，他們要的幸福是什麼？」

▼重慶「超人哥」大罵封控。（圖／翻攝推特）

超人哥提到，「這個世界只有一種病，叫不自由和窮，我們現在全佔了！我們還在為一個小感冒而折騰，為什麼我告訴你們最直接的原因，因為市政府已經錯了，他們只能錯下去！」

超人哥強調，「梅西得過新冠，C羅得過新冠，網球名將德約科維奇（喬科維奇）得了兩次新冠，人家拿了4次大滿貫，約迪奇（NBA球星Nikola Jokic）知不知道，人家得了新冠，連拉兩次MVP，如果影響這麼大，他們早就退役了！」

超人哥還說，「我們曾經有篇課文入選我們的教材，上面說過6個字：不自由，毋寧死！不自由，毋寧死！」

超人哥發言的期間，旁邊許多民眾都拍手叫好，情緒並逐漸高昂，跟著一起大喊，「不自由，毋寧死！」

▼「超人哥」遭警鎖喉，民眾衝上前救人。（圖／翻攝推特）



最後，警察來到了現場，試圖將超人哥強行帶走，甚至勒脖、鎖喉，一旁的民眾們不斷大喊「不能使用暴力」，並有大批人衝了上去阻攔，最後成功將超人哥救出。

超人哥的影片目前在微博上已經找不到，但討論仍有不少，許多人都非常支持他，「我不想做核酸了，為什麼我一定要做！為什麼我不做哪都去不了？」「我看了狂哭，要是在現場一定會很激動！」「「孤勇者，大家要保護他，不能被任何人帶走！」