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大陸 大陸焦點 特派現場

重慶孕婦下體出血「禁出社區就醫」拖4hrs流產　官方回應：已道歉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路近日流傳重慶市九龍坡石橋鋪四季香山社區一名孕婦，身體不適想求醫，但疫情防控期間社區不讓她外出，即使其後救護車抵達也不能進入社區。最後，孕婦延誤送院4小時，腹中胎兒流產。13日，重慶九龍坡區官方發佈調查通報，闢謠網傳救護車無法進入小區等情況，但承認工作人員應變力不足會嚴肅處理。

綜合陸媒報導，12日，重慶一雷姓孕婦早上7點多電話聯繫社區產檢，但社區不讓其外出，稱要獲得上級允許後才能放行。該孕婦不久下體流血，鄰居見狀想用自己車輛送醫也被攔下，救護車趕到也不讓進社區，孕婦最終送醫已是4小時之後，腹中胎兒流產。

14日，重慶九龍坡區官方發佈調查通報。內容闢謠網傳救護車無法進入小區等情況，實為社區、物業與患者本人之間溝通不及時，且社區車輛保障、人員應變能力不足。

九龍坡區官方調查發佈時間線顯示，該孕婦在11月12日上午7時20分撥打小區物業電話，聯繫工作人員提出派車就醫。工作人員隨後2次在微信「救治保障群」中發佈了該孕婦的就醫需求信息，請求處理。

8時，當地社區服務中心致電孕婦詢問情況得知，該孕婦已懷孕10周，身體不適，需要就醫。其後社區服務中心在「救治保障群」中安排孕婦到九龍坡區中醫院就診，但由於社區唯一的轉運車輛已有另外3名患者預約送醫就診，導致直至9時45分社區車輛一直無法落實。

▲重慶孕婦延誤送院流產。（圖／翻攝自影片）

▲重慶孕婦延誤送院流產。（圖／翻攝自影片）

10時48分，孕婦再次致電社區要求外出就醫，但收到回應說轉運車「因缺電，正在充電中」。工作人員隨即聯繫當地社區書記，請其派車協調，書記回覆「馬上安排」。同時，物業經理與社區協商，準備用物業公司負責人私家車將孕婦送至醫院就醫。期間社區2次聯繫孕婦，詢問車輛安排情況。

11時，物業負責人用其私家車將孕婦及其丈夫送至九龍坡中醫院救治，11時半抵達。通報指出，「社區對於居民外出就醫按流程進行處置，120救護車進入小區受阻等情況不屬實。但確實存在社區工作人員、物業公司與患者之間溝通不及時，不到位，社區車輛保障不及時，社區工作人員應變處置能力不足，沒有急群眾之所急等問題。」

通報稱，已向當事人真誠道歉，並責成有關方面給予當事人適當補償，已獲當事人諒解。同時，區紀委監委對有關幹部立案調查，相關部門對物業公司進行詳細調查，依紀依規對相關責任人嚴肅處理。將暢通群眾需求反映渠道，完善社區對特殊群體就醫等服務機制，努力幫助群眾解決日常生活中的實際困難。

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