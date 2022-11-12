第14屆重慶台灣周起跑！　台商盼兩岸繼續聚焦深化合作

▲第14屆「重慶·台灣周」開幕，線上線下600多人參加。（圖／台商提供）

記者任以芳／北京報導

第14屆「重慶·台灣周」活動日前重慶開幕，吸引了600多位兩岸嘉賓以線上和線下兩種方式共同參與。主要聚焦積極參與大陸「十四五」規劃實施和成渝地區雙城經濟圈建設，提升台渝交流合作層次和水平。

今年恰逢兩岸開啟交流35周年，渝台各領域交流合作成果豐碩。開幕式舉行「海峽兩岸產業合作區」揭牌儀式，重慶市已成功獲批全國第六個海峽兩岸產業合作區，繼續深化渝台交流合作。今年活動聚焦積極參與大陸「十四五」規劃實施和成渝地區雙城經濟圈建設等國家發展戰略，探索兩岸融合發展新路，提升渝台交流合作層次和水平。

開幕式上，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，「祖國大陸始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇和發展壯大的最大依靠。」

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。（圖／台商提供）

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄視頻致辭指出，兩岸企業家峰會是連接兩岸企業家的高端交流平台，峰會向來重視與重慶的合作，並積極推動重慶臺灣兩地產業合作。

他指出，未來峰會將繼續努力，促進渝臺產業界更緊密交流對接。希望參加活動的兩岸企業家和各界人士能夠充分運用重慶搭建的良好交流平台，不斷拓展合作空間，取得更大成功。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌致辭表示。（圖／台商提供）



大陸國台辦副主任潘賢掌致辭表示，大陸方面率先同台灣民眾率先分享發展機遇，將團結廣大台胞共擔時代責任，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

中共重慶市委副書記、重慶市人民政府市長胡衡華致辭表示，「重慶•台灣周」舉辦14年來，始終致力於促進台渝經濟文化交流合作，已成為兩岸重要的綜合性交流平台。未來願進一步發揮「重慶•台灣周」作用，多謀增進台灣民眾福祉之策，多做深化經貿合作之事，多行促進心靈契合之舉。

「重慶·台灣周」舉辦十三屆以來，共簽約項目161個，簽約金額197.392億美元，成為雙邊交流合作的重要品牌活動。往年由國務院台灣事務辦公室、重慶市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持舉辦，自2009年以來已經成功舉辦十三屆。