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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸日增再破2萬！北京管控升級「非必要不離開本區域」

▲▼北京疫情。（圖／CFP）

▲北京升級管控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委19日通報，新增2055例本土確診及22208例本土無症狀感染者，合計達到24263例。北京市衛健委今日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出。北京朝陽區昨日已倡導非必要不離區，低風險區居民跨區流動須持48小時內核酸檢測陰性證明，民眾「宅」家過周末。

通報顯示，新增本土病例2055例，包括廣東1102例，河南186例，重慶145例，四川137例，內蒙古114例，北京79例，山西56例，雲南51例，新疆30例，江蘇27例，山東23例，陜西18例，浙江15例，遼寧13例，上海6例，福建6例，湖北6例，廣西6例，貴州6例，黑龍江5例，青海5例，河北4例，湖南4例，海南4例，西藏3例，甘肅3例，安徽1例。

新增本土無症狀感染者22208例，包括廣東8535例，重慶4599例，河南1412例，內蒙古1237例，甘肅1139例，新疆998例，陜西541例，青海537例，山西439例，北京436例，四川417例，河北352例，黑龍江283例，山東257例，湖北208例，江蘇145例，湖南105例，雲南83例，天津76例，廣西72例，吉林56例，浙江47例，貴州44例，遼寧42例，寧夏41例，安徽30例，上海22例，江西21例，福建16例，西藏11例，海南7例。

北京市衛健委今日提醒，要加強重點區域、重點行業、重點人群防疫管理，減少聚集性活動，減少人員流動。高、低風險區人員要嚴格落實各項防控措施，服從防疫管理，按照要求開展核酸檢測、健康監測。高風險區實行封控措施，人員嚴格居家，足不出戶。

18日，朝陽區副區長楊蓓蓓稱，該區倡導市民非必要不離開本區域，按照第九版新型冠狀病毒肺炎防控方案要求，低風險區居民跨區流動須持48小時內核酸檢測陰性證明。朝陽區倡導市民堅持「單位——家庭」兩點一線工作生活，鼓勵採用電話、網路等靈活辦公方式，召開會議優先採用視訊方式。

此外，重慶市疫情持續升溫，重慶市衛健委副主任李畔昨日指出，當前該市疫情仍處在快速發展期，疫情形勢仍然嚴峻複雜，防控任務異常艱钜。由於前期社區傳播廣泛存在，高風險區及社會面仍然存在一定數量的潛在感染者，短期內日新增感染者數量仍將保持在高位。鑑於此，中心城區將繼續實施全域協同防控措施，堅決打好打贏疫情殲滅戰。

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