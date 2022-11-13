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大陸 大陸焦點 特派現場

台商催生全球筆電生產基地　「台渝」交流35年貿易額破千億台幣

▲▼國台辦發言人馬曉光、重慶市委台辦主任陳全、重慶、霧都、智能 。（圖／記者任以芳攝）

▲2021年渝台貿易額超640億元人民幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導 

今年是台灣與重慶開啟經貿深度交流35周年，越來越多的台商台企西進，讓重慶成為投資西部的重要聚集地。35年來台企赴渝投資興業，截至目前，2011家台資企業紮根重慶，累計合同台資304.46億美元。2021年台渝貿易額超640億元人民幣，占重慶對外貿易額的8%。其中有不少老台商貢獻心力，助推大陸經濟發展，至今重慶已經是以台資企業為主，全球重要筆電生產基地。

今年是兩岸開啟交流35周年，在重慶發展台資企業也交出好成績。1400億元人民幣，就是廣達電腦重慶基地2021年的產值。回顧1989年首批傳統製造業台企扎根重慶，一晃眼已經33年，重慶市台商協會輔導會長、百吉集團董事長李文勳就是代表之一。

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲今年西進邁入第33年，照片是年輕時期百吉集團董事長李文勳。（圖／台商李文勳提供）

談起33年前西進故事，曾接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的台商李文勳驕傲地強調，「所有台商裡面，我是第一個來到重慶發展的台資企業（1989年），當時的霧都還是一座落後山城，當地只有三家大飯店，兩座跨江大橋。雖然重慶比沿海落後，但商機無限！」

這一年，他成立重慶百吉廚房用具有限公司，看中重慶密集人口，西部汽化率非常高，開始進行投產做，率先引入全自動大流量的先進熱水器。「百吉」也成為台資入渝的第一個生產型企業。

李文勳說，「剛開始投產在市場造成轟動，因為89、90年大陸經濟條件差，熱水器都是非常小流量，價格必須便宜。」但他逆勢操作，引進最大流量10公升熱水器，出現排隊購買潮。「由此證明，當年內陸城市不是人人買不起，而是沒引入好產品。」

▼李文勳當年選擇扎根重慶，打造自己熱水器王國。（圖／台商李文勳提供）

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣統一企業也是首批扎根重慶的台資企業。（圖／記者任以芳攝）

之後，宏碁、華碩、富士康、廣達、英業達、緯創、仁寶、和碩等品牌商和代工企業以及860多家筆記本電腦零部件廠紛紛選擇重慶，助力重慶建成以台資企業為主的全球重要筆電生產基地，35年來，越來越多台企赴渝投資興業。

台商們回憶，2008年12月19日，CA409次航班從重慶江北機場起飛首航台北桃園機場，重慶—台灣空中客運直航正式開通。兩年後，一批為富士康配套的重機械從台灣飛抵重慶，重慶—台灣貨運航線由此開啟。目前，渝台貨運直航累計航班2436架(次)，運送貨物199380噸。近10年貿易額增長6倍。

2010年《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)在重慶簽署。截至目前，2011家台資企業紮根重慶，累計合同台資304.46億美元。2021年渝台貿易額超640億元人民幣，占重慶對外貿易額的8%。兩地利益聯結更加緊密牢固。

▲▼ 第十四屆重慶台灣周 。（圖／主辦方提供）

▲第三屆海峽兩岸（重慶）青年融合發展研討會在渝州賓館舉行。（圖／主辦方提供）

近年來，陸續有台商台企西進發展，重慶已成為台商投資大陸西部的主要目的地之一，兩岸青年交流也沒有斷過。第三屆海峽兩岸（重慶）青年融合發展研討會在渝州賓館舉行。今年研討會聚焦「融合發展」為主題，搭建兩岸青年交流溝通、合作。

台灣青年周代祥指出，「這次的研討會讓各地台灣青年相聚在一起交流學習的機會，希望通過此次研討會加深彼此之間的交流與互動，可以碰撞出不一樣的火花！未來我也會多加推薦身邊的青年朋友到重慶來走走看看。」

「在工作之外，如何解決台青來大陸後在生活上遇到的難題更加重要。」台青年王昱智5年前在上海成立一家青創中心，為台灣優秀的青年創業者們提供工作和生活上的便利，鼓勵落地大陸發展。

研討會期間，重慶市台辦公室主任陳全授予九龍坡重慶海峽兩岸青年創新創業基地、重慶(大渡口)台灣中小企業產業園為「重慶市台灣青年就業創業基地」，給予台灣青年更多發展空間和機會。

▼重慶加大力度推進兩岸青年溝通、創業等交流。（圖／主辦方提供）

▲▼ 第十四屆重慶台灣周 。（圖／主辦方提供）

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