　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑鑽會員YTber衝好市多黑五　多款「電視狂降」選購指南一次看

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說

▲TCL 98C735 黑五價19萬9999元 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」21日起開跑1周，不少人趁著這時候買入3C產品，3C頻道「科技狗」擁有11.6萬人訂閱，其中成員「伊森」則分享出他個人的選購指南。

伊森昨（22）日在臉書社團「Costco好事多 商品經驗老實說」發文表示，他去年黑五分享的選購指南受到網友廣大迴響，今年身為黑鑽卡會員的他也在開跑首日去了一趟，整理出幾台電視的特價資訊和心得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑五首日人潮。（圖／記者蕭筠攝）

黑五機型

。Samsung 50BU8000

電商價：NT$23,900｜黑五價：NT$17,999
這台為三星入門的基礎機型，畫質不用太講究，但是三星系統滿好用的，支援 AirPlay 2 和 Android 鏡像投放，當電腦螢幕輸入延遲也低。昨天看到有人直接放購物車帶走。小房間的可以參考。

。TCL 98C735

電商價：NT$269,900｜黑五價：NT$199,999
很大很爽。同縣市基礎運費 NT$1,500 含基本安裝，如果是想要壁掛那就支付 NT$5,000 原廠會幫你弄到好，包括運送、提供壁掛、鎖好壁掛，壁掛上去。
但我覺得這台只是營造話題而已，主要是帶出下面這台，同型號 C735 但是尺寸小一些。

。TCL 85C735

電商價：NT$81,900｜黑五價：NT$56,999
價位和尺寸很殺。這台應該是 TCL 最好入門的 QLED 機種，顯示色域沒話說有達標，但是亮度普遍不足，也沒有區域控光對比度也普通，建議放客廳開燈看 SDR（非 HDR 內容），也搭載一孔滿頻寬 HDMI 2.1 可以玩 GAME。系統是 Google TV 也支援 AirPlay 2 投放。

。LG 75UQ9100

電商價：NT$58,999｜黑五價：NT$46,999
LG 的入門機型，地位和三星的 BU8000 一樣定位。顯示上色彩、亮度、對比都算普通，系統部分也一樣支援 AirPlay 2 和 Android 投放，除非有品牌情節，不然是沒特別推薦。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說

▲多款電視降價優惠。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

遺珠型號

伊森提到，黑五其實不一定符合需求，倒是和上次 10 月訪價相比，有很多台都有確實價格下修，所以滿值得推薦的，這裡補一些型號：

。Philips 55OLED706｜賣場價：NT$38,999

比同賣場的 LG A2 規格更強，但划算得多。搭載 4@120Hz OLED 面板，接孔也有 HDMI 2.1 滿頻寬，有想入手 OLED 可以考慮，不過還是要注意烙印保養。

。Samsung 75QN700B｜賣場價：NT$134,999

10 月份還賣 15 萬，現在下殺兩萬。這個是特殊需求，有想要看 8K 細膩程度的再來考慮。顯示機能算是有足夠水準的，也能觀賞 8K YouTube 節目，接孔也有 HDMI 2.1 滿頻寬，玩遊戲也爽。

。Samsung 65Q70B｜賣場價：NT$44,499

算是三星 QLED 門檻比較低的一台，論規格我覺得受限預算也至少 要從 Q70 系列買起。顯示色域 OK，亮度普通，但是有 HDMI 2.1 的接孔。對三星品牌有偏好的可以參考。

▲11/22好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲LG 75UQ9100黑五價4萬6999元。（圖／記者蕭筠攝）

伊森最後列出3點心得分享：

一、其他機型有些會比市場電商便宜1千至3千元，但是規格上其實也沒到那麼OK，就不特別推了。

二、TCL C835 今年災情比較多，有人觀賞畫面時會有閃爍現象，所以他們力推低一階的 C735。C635 規格太次就不推了。

三、Panasonic 拿 LX700W 和 LX650W 上架，誠意上有點不足，因為這兩款都屬於中階機型，沒沾到高階旗艦的邊。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／又是0比0！「墨西哥吳鎮宇」撲出「波蘭神鋒」萊萬12碼
快訊／震撼彈！世界盃期間曼聯宣布C羅正式離隊　本人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

霍華德「褲中魔獸」獲認證　賈永婕驚喊：我的老天鵝我真沒P圖

黑鑽會員YTber衝好市多黑五　多款「電視狂降」選購指南一次看

狗仔葛斯齊再槓汪小菲　嗆將公開與多女親密照

今降6℃！全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

阿根廷爆冷輸了！南投明燈「兌現承諾」發100份雞排：敢允敢做

公司要求員工自備筆電！她傻眼：現在流行這樣　過來人曝殘酷現實

年終獎金砍到剩25％！他委屈喊「一直哭」　原因讓人搖頭：太傻了

館長挺大S轟汪小菲「丟臉、沒品」　遭譙「干你什麼事」氣炸反擊

丈夫前戲「蹭幾下就出來」！婆婆卻怨她不會生　還逼喝中藥符水

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

霍華德「褲中魔獸」獲認證　賈永婕驚喊：我的老天鵝我真沒P圖

黑鑽會員YTber衝好市多黑五　多款「電視狂降」選購指南一次看

狗仔葛斯齊再槓汪小菲　嗆將公開與多女親密照

今降6℃！全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

阿根廷爆冷輸了！南投明燈「兌現承諾」發100份雞排：敢允敢做

公司要求員工自備筆電！她傻眼：現在流行這樣　過來人曝殘酷現實

年終獎金砍到剩25％！他委屈喊「一直哭」　原因讓人搖頭：太傻了

館長挺大S轟汪小菲「丟臉、沒品」　遭譙「干你什麼事」氣炸反擊

丈夫前戲「蹭幾下就出來」！婆婆卻怨她不會生　還逼喝中藥符水

正妹主播報導世足賽　遭4男包圍還遭性騷猛撞

代謝症候群易增加死亡風險！營養師：「三低一高」原則可改善

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

2艘核動力破冰船下水　普丁吹噓俄國北極影響力

美股收紅！等待Fed會議紀要　標普收復4千大關、台積電ADR漲3.27%

日本估5年內軍事預算翻倍　專家建議「全國合作」廣泛增稅

漆皮外套雨天不怕濕　Simone Rocha超大愛心好浪漫、Alaïa性感無敵

印尼268死強震待產婦遭活埋　家人淚訴是頭胎

馬斯克接掌推特是非多　名人也釀走出尋求備用平台

霍華德「褲中魔獸」獲認證　賈永婕驚喊：我的老天鵝我真沒P圖

國中生無伴奏合唱《稻香》　網友瘋傳「太好聽了啦」

生活熱門新聞

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

脫胎換骨！分手後更有魅力TOP3星座

館長轟汪小菲「丟臉」　遭譙干你什麼事氣炸反擊

丈夫脫褲「蹭幾下就出來」！婆婆怪她不會生

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

今迎入小雪！「2生肖注意了」恐連衰15天

抄襲被抓包！YouTuber澄清影片PO出秒下架

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

細看離婚協議「對汪小菲不公平」　鄉民曝1點挺大S

公司要求自備筆電　過來人曝現實

校區前「限速50突降30」他吃1600元罰單傻眼

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

更多熱門

相關新聞

好市多黑五第3天精選下殺品先看

好市多黑五第3天精選下殺品先看

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周開跑，目前已祭出百樣商品最低下殺48折，就是要讓民眾省荷包有感。稍早好市多APP也公開明（23）日第3波精選商品優惠資訊，像是精品鑽石限量、85吋電視通通再下殺。

牛肉捲停售「好市多新品曝光」！超像夜市1美食

牛肉捲停售「好市多新品曝光」！超像夜市1美食

好市多「1熟食」熱賣20年悄停售！

好市多「1熟食」熱賣20年悄停售！

好市多黑五「噴20萬買1物」人妻嗨：折6萬！網卻傻眼

好市多黑五「噴20萬買1物」人妻嗨：折6萬！網卻傻眼

火力集中家電！好市多黑五優惠懶人包

火力集中家電！好市多黑五優惠懶人包

關鍵字：

好市多costco好市多黑五

讀者迴響

熱門新聞

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

直擊！汪小菲放話來台　

阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西：我們沒有藉口

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

快訊／阿根廷輸了爆冷門！台灣運彩大當機

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面