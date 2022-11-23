黑鑽會員YTber衝好市多黑五　多款「電視狂降」選購指南一次看

▲TCL 98C735 黑五價19萬9999元 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」21日起開跑1周，不少人趁著這時候買入3C產品，3C頻道「科技狗」擁有11.6萬人訂閱，其中成員「伊森」則分享出他個人的選購指南。

伊森昨（22）日在臉書社團「Costco好事多 商品經驗老實說」發文表示，他去年黑五分享的選購指南受到網友廣大迴響，今年身為黑鑽卡會員的他也在開跑首日去了一趟，整理出幾台電視的特價資訊和心得。

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▲好市多黑五首日人潮。（圖／記者蕭筠攝）



黑五機型

。Samsung 50BU8000

電商價：NT$23,900｜黑五價：NT$17,999

這台為三星入門的基礎機型，畫質不用太講究，但是三星系統滿好用的，支援 AirPlay 2 和 Android 鏡像投放，當電腦螢幕輸入延遲也低。昨天看到有人直接放購物車帶走。小房間的可以參考。

。TCL 98C735

電商價：NT$269,900｜黑五價：NT$199,999

很大很爽。同縣市基礎運費 NT$1,500 含基本安裝，如果是想要壁掛那就支付 NT$5,000 原廠會幫你弄到好，包括運送、提供壁掛、鎖好壁掛，壁掛上去。

但我覺得這台只是營造話題而已，主要是帶出下面這台，同型號 C735 但是尺寸小一些。

。TCL 85C735

電商價：NT$81,900｜黑五價：NT$56,999

價位和尺寸很殺。這台應該是 TCL 最好入門的 QLED 機種，顯示色域沒話說有達標，但是亮度普遍不足，也沒有區域控光對比度也普通，建議放客廳開燈看 SDR（非 HDR 內容），也搭載一孔滿頻寬 HDMI 2.1 可以玩 GAME。系統是 Google TV 也支援 AirPlay 2 投放。

。LG 75UQ9100

電商價：NT$58,999｜黑五價：NT$46,999

LG 的入門機型，地位和三星的 BU8000 一樣定位。顯示上色彩、亮度、對比都算普通，系統部分也一樣支援 AirPlay 2 和 Android 投放，除非有品牌情節，不然是沒特別推薦。

▲多款電視降價優惠。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



遺珠型號

伊森提到，黑五其實不一定符合需求，倒是和上次 10 月訪價相比，有很多台都有確實價格下修，所以滿值得推薦的，這裡補一些型號：

。Philips 55OLED706｜賣場價：NT$38,999

比同賣場的 LG A2 規格更強，但划算得多。搭載 4@120Hz OLED 面板，接孔也有 HDMI 2.1 滿頻寬，有想入手 OLED 可以考慮，不過還是要注意烙印保養。

。Samsung 75QN700B｜賣場價：NT$134,999

10 月份還賣 15 萬，現在下殺兩萬。這個是特殊需求，有想要看 8K 細膩程度的再來考慮。顯示機能算是有足夠水準的，也能觀賞 8K YouTube 節目，接孔也有 HDMI 2.1 滿頻寬，玩遊戲也爽。

。Samsung 65Q70B｜賣場價：NT$44,499

算是三星 QLED 門檻比較低的一台，論規格我覺得受限預算也至少 要從 Q70 系列買起。顯示色域 OK，亮度普通，但是有 HDMI 2.1 的接孔。對三星品牌有偏好的可以參考。

▲LG 75UQ9100黑五價4萬6999元。（圖／記者蕭筠攝）



伊森最後列出3點心得分享：

一、其他機型有些會比市場電商便宜1千至3千元，但是規格上其實也沒到那麼OK，就不特別推了。

二、TCL C835 今年災情比較多，有人觀賞畫面時會有閃爍現象，所以他們力推低一階的 C735。C635 規格太次就不推了。

三、Panasonic 拿 LX700W 和 LX650W 上架，誠意上有點不足，因為這兩款都屬於中階機型，沒沾到高階旗艦的邊。