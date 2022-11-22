好市多黑五「噴20萬買1物」人妻嗨喊：折6萬超便宜！會員卻傻眼

▲98吋「TCL 4K QLED顯示器」霸氣折價6萬塊錢。（圖／記者蕭筠攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」，21日正式登場，限時1周開跑，一名女網友表示，去年黑五買了TCL的電視給媽媽，有語音搜片功能，媽媽用了很開心，今年打算搬一台回家跟老公享受，一看到價格下殺6萬元，只要20萬元就能入手，但98吋的大螢幕，讓原PO笑喊「該考慮換間房子」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，去年黑五買了一台TCL電視給媽媽，「她老人家用的爽歪歪，覺得有語音搜片功能真的讚」，就連台灣國語都聽得懂，想說今年趁黑五也搬一台回家看，一進賣場就看到售價下殺6萬元，原價25萬9999元，限時特價19萬9999元。

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超優惠的價格讓她很震驚，「螢幕這麼大畫質還這麼好，如果買下來週末在家跟老公看電影應該很過癮」，不過，她原本只打算買65吋的螢幕，結果特價的卻是98吋，不禁笑喊「還是我考慮來換間房子」。

▲原PO看到價格後超心動。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，掀起網友討論，「台灣人實力就是這麼雄厚」、「買電視永遠都是在有限的預算裡買最大尺寸的」、「這價位不如買個短焦雷射投影機+布幕，還有找」、「買這個要先考慮電梯進不進的去」、「為了電視換房子，這要財富自由才有辦法」、「有錢真是任性，換房子是因為想裝大電視」。

不過也有不少網友質疑文章的真實性，「花20萬買這牌？太認真嗎」、「沒看到結帳單一律不算數」、「TCL就是為了便宜堪用，壞了或有瑕疵也不心痛，買一台價位這麼高的TCL，我不太理解」。

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