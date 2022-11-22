今天有鑽石項鍊、75吋電視！　好市多黑五「第2波」優惠品快看

▲好市多黑色購物節連1周登場 。（示意圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」限時1周開跑，首日就祭出百樣商品最低下殺48折起，誠意十足。今（22）日迎來第2天，像是女性最愛液體衛生棉，以及人氣家電包括電視、空氣清淨機等也都可享優惠折扣，把握機會來省荷包。

▲好市多黑五第2天精選下殺品搶先曝光7樣。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品有DYSON三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、LG 75吋 4K 物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器、WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組、好自在液體衛生棉組合包等7款通通下殺。

好市多黑五首日一口氣祭出百款商品可享超俗優惠價，包括家電3C、生活用品、精品、生鮮等都有，其中，家電類最讓民眾買單，買氣最好：提醒好市多今年黑色購物節全台各店期間每日於上午9時營業，25日至28日則提早至8點開門。

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