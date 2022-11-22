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85吋電視、3克拉鑽石手鍊再下殺！好市多「黑五第3彈」優惠品曝光　

▲▼好市多黑色購物節第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節本周開跑。（示意圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周開跑，目前已祭出百樣商品最低下殺48折，就是要讓民眾省荷包有感。稍早好市多APP也公開明（23）日第3波精選商品優惠資訊，像是精品鑽石手鍊、85吋電視通通再下殺。

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第3日精選優惠商品來了，有3.00克拉圓形鑽石手鍊、SAMSUNG 85吋 CRYSTAL 4K UHD電視、象印土鍋風／鐵板萬用鍋、露得清沐浴露、雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組、ERGOKING全功能網布人體工學椅、太星電工5開5插快充延長線等共7樣。

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節今年於11月21日起開跑，才第2天就有百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，其中，又以家電類像是洗衣機、電視最讓受歡迎，買氣佳。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月28日則提早至8點開門。

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