牛肉捲停售「好市多新品曝光」　會員曝口感：超像夜市1美食

▲牛肉捲（右圖）確定停賣了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

好市多黑色購物節於昨（21）日開跑，不過一名網友卻驚呼，熟食區必吃的牛肉捲居然最後一天販售，讓一票網友崩潰大喊「連牛肉捲都不賣了，好市多吸引我的唯一一個理由也沒了！」對此，有會員也嚐試新品「辣肉醬起司馬鈴薯」，認為口味還行，「像是夜市吃鐵板麵的那種味道！」

一名網友昨日就在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》透露，「牛肉捲最後一天販售，雞肉捲目前缺貨。」當時底下網友一片哀號「什麼最後一天販售，牛肉捲不賣了嗎？」原PO則回應，「最後一天沒開玩笑！店員自己講的。」

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同篇貼文中，原PO也熱心分享熟食區新品「辣肉醬起司馬鈴薯」熱騰騰上架，售價為89元。關於口感部分，原PO直呼「放稍微炸過的馬鈴薯，還有洋蔥跟牛肉醬，大家都說不會辣，那就真的不會辣。」

▲ 熟食區新品「辣肉醬起司馬鈴薯」。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



底下網友熱議「這個好吃，真的不會辣」、「辣肉醬，我覺得就像是夜市吃鐵板麵的那種味道」、「那為什麼我吃會辣」、「味道還行」、「這個我喜歡」、「可惡～今天去居然沒注意到有這個」。

針對牛肉捲停賣部分，一票網友則難過回應，「漲價就抵制到下架，熟食區現在都只喝咖啡」、「好了～連牛肉捲都不賣了，好市多吸引我的唯一一個理由也沒了，這次續會員後就不再續了」、「要改賣豬肉捲了」、「熟食區只要熱狗就好」。

對此，好市多行銷企畫副總經理王友玫證實表示，「由於牛肉捲已銷售20年，從今天開始替換為豬肉捲。」未來也將持續推出不同捲類替換，提供更多口味選擇。