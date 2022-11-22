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「超兇奶奶催票」誠意破表！　爆乳候選人喊破1紀錄：發車囉嘟嘟

▲催票影片引起熱議。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲催票影片引起熱烈回響。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝刺，嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，就PO出1分多鐘的催票影片，強調崇尚言論自由與性專區的進步價值，同時希望打破台灣1紀錄，喊話選民「11月26日我們準時發車。」

網路名人「小商人」今天在臉書PO出拜票影片，只見「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」穿著藍紫色的深U雪紡襯衫，超兇狠渾圓呼之欲出，這讓網友們大飽眼福；不過，她清晰的口條更獲得一片讚賞。

她在片中表示，「我們目前面臨高房價、少子化、社會階級複製、窮人無法翻轉，如果想解開藍綠的束縛，這是一張打破藍綠的車票。」

不僅如此，她直言，想打破台灣花費最少就當選的紀錄，「我不印廣告、旗幟、看板，我不製造垃圾、派宣傳車、製造噪音，也不電話行銷、動員發便當。選舉花了太多錢，只會選出一堆垃圾。」

最後，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也強調，她崇尚言論自由及性專區的進步價值，「如果想聽唱票喊出田慎節，請投14號」、「發車囉！嘟嘟！」

對此，網友們紛紛湧入留言，「Woo~字正腔圓」、「不得不說...她口條是真的清晰有邏輯，不是來亂的，除了名字真的有點長以外」、「第一次看奶，認真看字幕，腦袋還有在運轉」、「說服力有點強」、「講話好像主播，聽了就心情很好」。

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