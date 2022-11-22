文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

記者施怡妏／綜合報導

隨著九合一大選逼近，新北市第8選區市議員候選人積極掃街拜票、廣發文宣及競選小物，身為新人的民進黨卓冠廷表示，這陣子每天都在拜票，嗓子越來越啞，但仍然會盡全力擠出聲音，希望可以獲得大家的支持；也是新人的民進黨高乃芸，漫步在樹林街道與大家問好，邊走邊唱「心花開」，吸引選民目光。

卓冠廷的嗓子狀況持續惡化中，雖然有補救跟休養，但還是越來越啞，「睡前想的是隔天能不能說話，睡醒想的是今天能不能說話。無奈跟緊張的情緒也越來越深」，不過他仍用盡全力擠出聲音，不想錯過每一個表現的機會。

卓冠廷認為自己是個受眷顧的人，有支持他的夥伴，有支持他的家人，「現在，更多了支持我的你和妳，我真的很希望，可以有這個機會，進入議會，做各位的大聲公，做把你們的聲音傳遞給政府的那個人，替你們做事情」。

▲高乃芸貼出唱歌拜票的影片 。（圖／翻攝自高乃芸FB）

同樣也是新人的高乃芸到樹林區拜票，但是文宣品已經發完了，正在請廠商趕工加印，她也大方展現自己的歌喉，用「唱歌」代替，邊走邊揮手唱著「心花開」，沿路上有學生跟她合照，還有路人給予她加油打氣。影片曝光，網友大讚她唱歌好聽，「不只漂亮，還很會唱歌 」、「聽完耳朵直接懷孕」。

另外，國民黨市議員候選人呂家愷也是一名新人，投入選舉的第一天是到三峽老街拜訪，而投票倒數的最後一周，也來到三峽老街，「說起來也實在很奇妙，沒有刻意的安排」，並感謝一路上支持他的朋友，「身為新人，沒有資源、沒有背景、亦非政二代，就這樣東奔西跑的走到了現在」。

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