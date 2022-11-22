選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

▲選戰倒數關鍵五天，國民黨高雄市長候選人柯志恩的車隊一早「過海」從旗津福興宮開啟今天一整天的掃街序幕。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

選戰倒數關鍵五天，國民黨高雄市長候選人柯志恩的車隊一早在陳美雅議員及蔡金晏議員陪同下，「過海」從旗津福興宮開啟今天一整天的掃街序幕。隨後也在議長曾麗燕、市議員蔡武宏以及市議員候選人陳識明的陪同下，來到小港車隊掃街，沿途鳴炮、歡呼聲不斷，展現了柯志恩在傳統綠營票倉的高人氣。

柯志恩的女兒首度替母親助選，也受到外界關注。當媒體問及昨晚陪同媽媽柯志恩在三民區掃街的感受如何時，她表示，她看見非常多高雄鄉親對媽媽展現的支持與熱情，令她感到相當雀躍。當然也心疼母親為了爭取為高雄市民服務的機會，必須頂著烈日站著掃街一整天。

此外，昨日柯志恩前腳才剛到大票倉鳳山掃街，陳其邁陣營今天也迅速回防。柯志恩受訪時表示，面對選戰，每個人都有每個人的步伐。而掃街也難免會有重複的規劃，並不會覺得有什麼特別之處。

隨著選戰進入最後倒數，柯志恩將繼續「繞著高雄跑」的車隊掃街行程，走入高雄每個角落，向市民致上最誠摯的問候及懇託。柯志恩也照著自己的步調，繼續扮演母雞帶小雞的關鍵角色，帶領國民黨提名的各區議員候選人，期待1126開出紅盤、議會過半，齊心協力為高雄市民拚未來的好日子！