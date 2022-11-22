北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

▲候選人各有大咖加持催票。（圖／翻攝吳志剛、劉耀仁粉專）



記者劉維榛／綜合報導

選戰倒數4天，北市5選區18位候選人拚了！民進黨現任市議員劉耀仁自稱「迎向台北的勝利的最後一哩路」，昨（21）日合體陳時中、 林佳龍在雙北聯合拜票；另外，8月頭部受傷的83歲前國民黨主席吳伯雄也難得現身輔選，就是為了次子吳志剛再拚連任。

劉耀仁在粉專喊話「雙北合體、龍中雙贏」，昨日他與陳時中、林佳龍在雙北聯合車掃，讓他感到振奮不已，「台北需要改變，需要務實的政策，也需要一位堅定的領導者才能讓台北更進步，我看到15萬人走出來，其中也有來自各行各業的工會、學者到現場聲援，而阿中在確定參選的那一刻起，就開始勤跑各種地方，願意傾聽不同聲音、接觸更多不同面向的人、事、物。」

這次力拚5連任的劉耀仁也表示，這20年的議員生涯，對於地方大大小小的陳情案件，他始終如一盡心服務、熱情也從未減少，盼望未來能做更多事情，讓萬華中正區更進步。

勁敵陣營部分，市議員吳志剛也積極再拚5連任，為了搶救選情，8月才摔傷頭部的吳伯雄也拚了老命，極力現身街頭要替兒子催票。另外，國民黨前主席洪秀柱以流利台語狂讚吳志剛用心監督市政。

對此，吳志剛在粉專像選民呼喊，「期待您11月26日的寶貴一票，肯定志剛的努力，讓認真的好議員不孤單。」