陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數4天，高雄市長陳其邁特別北上合體蔡適應助選！陳其邁一現身，蔡適應競總熱鬧無比，不只有邁粉排隊合照，更有基隆女兒、高雄媳婦高喊「返鄉投票」！陳其邁表示，蔡適應是很認真做事的立委，也是一個很Nice的人，也是很有能力、有想法的人，相信由他來做市長，一定能做得比右昌更好！

▲陳其邁北上基隆助選陪同蔡適應車隊掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陳其邁推薦蔡適應，他說，蔡適應是第一名的立委，一定可以成為第一名的市長，這幾年基隆在林右昌市長的規劃，工業區的立體化，以及東岸軍港遷移土地規劃利用。目前高雄跟基隆兩個港市，已很多合作的計畫在進行，包括城市規劃，港灣發展及郵輪觀光。蔡適應過去長期都在國防外交委員會，軍方土地的利用，蔡適應嫻熟的溝通能力，一定能讓基隆能大步邁進，延續林右昌市長的擘劃。

陳其邁表示，蔡適應有一個令他非常感動的地方，就是蔡適應很少生氣，不同黨派都很佩服他。蔡適應擔任三屆議員，一步一腳印，從基層一路上來，非常接地氣，尤其是基層弱勢民眾。蔡適應一定會好好的服務我們的市民，他千里迢迢來，非常掛念他的選情，希望在選戰的最後階段，基隆的市民，能夠支持蔡適應，接棒林右昌。

陳其邁說，以高雄為例，他自己也在選，兩年的時間，非常的努力，在地打拼，選舉都要全力以赴，選舉是一個過程，結果更重要，選舉要謙虛地傾聽民意，了解各項民眾的不滿，要虛心地去接受，對政治人物來講，這是非常重要的事情。蔡適應就是謙虛有禮的政治人物，絕對是和人民站在一起的市長。

有關前市長韓國瑜也來高雄輔選，陳其邁說，韓前市長在高雄全台灣五湖四海朋友很多，撞期也很好，沒有什麼不好。但是對基隆他應該會比他了解，因為他在這裡出生，擔任立委時也在這裡設過服務處，對基隆是很有感情的，所以他知道蔡適應，是一個非常適合擔任市長的人選。

蔡適應說，他非常感謝陳其邁市長，回到家鄉基隆來為蔡適應輔選，他和陳其邁認識非常久，他在參選議員時，其邁市長就來輔選，有一次下大雨，還為他高歌一曲。他強調，陳其邁過去兩年拚四年的經驗，確實讓人印象深刻，高雄跟基隆，有很多可以來合作的地方，像是亞洲新灣區的推動，港市合作，以及交通建設的招商發展，台灣最重要的兩個港口都就是兄弟關係，感謝其邁市長，來輔選適應。他強調，選舉剩下最後幾天，一起大步邁進，把城市的願景，讓民眾了解，基隆的改革不會中斷，會繼續往前。

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