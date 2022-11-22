　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數4天，高雄市長陳其邁特別北上合體蔡適應助選！陳其邁一現身，蔡適應競總熱鬧無比，不只有邁粉排隊合照，更有基隆女兒、高雄媳婦高喊「返鄉投票」！陳其邁表示，蔡適應是很認真做事的立委，也是一個很Nice的人，也是很有能力、有想法的人，相信由他來做市長，一定能做得比右昌更好！

▲▼陳其邁北上基隆助選車隊掃街 蔡適應：雙港連線延續光榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳其邁北上基隆助選陪同蔡適應車隊掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陳其邁推薦蔡適應，他說，蔡適應是第一名的立委，一定可以成為第一名的市長，這幾年基隆在林右昌市長的規劃，工業區的立體化，以及東岸軍港遷移土地規劃利用。目前高雄跟基隆兩個港市，已很多合作的計畫在進行，包括城市規劃，港灣發展及郵輪觀光。蔡適應過去長期都在國防外交委員會，軍方土地的利用，蔡適應嫻熟的溝通能力，一定能讓基隆能大步邁進，延續林右昌市長的擘劃。

陳其邁表示，蔡適應有一個令他非常感動的地方，就是蔡適應很少生氣，不同黨派都很佩服他。蔡適應擔任三屆議員，一步一腳印，從基層一路上來，非常接地氣，尤其是基層弱勢民眾。蔡適應一定會好好的服務我們的市民，他千里迢迢來，非常掛念他的選情，希望在選戰的最後階段，基隆的市民，能夠支持蔡適應，接棒林右昌。

▲▼陳其邁北上基隆助選車隊掃街 蔡適應：雙港連線延續光榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳其邁說，以高雄為例，他自己也在選，兩年的時間，非常的努力，在地打拼，選舉都要全力以赴，選舉是一個過程，結果更重要，選舉要謙虛地傾聽民意，了解各項民眾的不滿，要虛心地去接受，對政治人物來講，這是非常重要的事情。蔡適應就是謙虛有禮的政治人物，絕對是和人民站在一起的市長。

有關前市長韓國瑜也來高雄輔選，陳其邁說，韓前市長在高雄全台灣五湖四海朋友很多，撞期也很好，沒有什麼不好。但是對基隆他應該會比他了解，因為他在這裡出生，擔任立委時也在這裡設過服務處，對基隆是很有感情的，所以他知道蔡適應，是一個非常適合擔任市長的人選。

蔡適應說，他非常感謝陳其邁市長，回到家鄉基隆來為蔡適應輔選，他和陳其邁認識非常久，他在參選議員時，其邁市長就來輔選，有一次下大雨，還為他高歌一曲。他強調，陳其邁過去兩年拚四年的經驗，確實讓人印象深刻，高雄跟基隆，有很多可以來合作的地方，像是亞洲新灣區的推動，港市合作，以及交通建設的招商發展，台灣最重要的兩個港口都就是兄弟關係，感謝其邁市長，來輔選適應。他強調，選舉剩下最後幾天，一起大步邁進，把城市的願景，讓民眾了解，基隆的改革不會中斷，會繼續往前。

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議　蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
快訊／世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的
丹堤咖啡要再關7間店！　八方雲集曝下一步
「世紀病毒」致死率5成！　疾管署曝1招防侵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

賈永婕影片還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」嘆：忘了重點！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫大讚5好處：食品界阿斯匹靈

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

劉冠廷首和女友演戲偷爆料！　孫可芳甜讚：覺得很安心

蜘蛛玩具衝來汪嚇到「皺眉逃走」　躲椅子低頭媽笑：你高加索耶

即將紫爆！桃園12.5萬株仙草花已開6成　農業局：11／27前勿闖入

中信盃黑豹旗／被義峰5局扣倒　鳳中惋惜沒延長戰線

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

副議長余邦彥挺高虹安 國民黨：是否違紀將釐清

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

陳時中競總拍板：北平東路辦選前之夜

黃國昌挺黃珊珊「重創時力選情」　學者點一關鍵：最糟反應

林耕仁後援總會長陣前倒戈　發文挺高虹安

民進黨打不出「拿手招」？　郭正亮嘆：此生看過最低級的選舉

選上也可能解職！　律師：給高虹安三大警訊

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長估要拿52萬6936票

直擊／蔣萬安首場車掃出發！

黃國昌同台柯文哲　前柯幕僚：太陽花偷換成嬰粟花

陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯爆最終關鍵

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

「禎」心話大冒險　民進黨選情雪上加霜

確診不能投票遭疑違憲　司法院回應了

更多熱門

相關新聞

選前倒數柯志恩愛女助陣

選前倒數柯志恩愛女助陣

選戰倒數關鍵五天，國民黨高雄市長候選人柯志恩的車隊一早在陳美雅議員及蔡金晏議員陪同下，「過海」從旗津福興宮開啟今天一整天的掃街序幕。隨後也在議長曾麗燕、市議員蔡武宏以及市議員候選人陳識明的陪同下，來到小港車隊掃街，沿途鳴炮、歡呼聲不斷，展現了柯志恩在傳統綠營票倉的高人氣。

國民黨召開記者會反綠營奧步　黃韋鈞：先抗議張善政詐騙

國民黨召開記者會反綠營奧步　黃韋鈞：先抗議張善政詐騙

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

藍綠頻找大咖站台　黃希賢：基隆市民才是最大咖

藍綠頻找大咖站台　黃希賢：基隆市民才是最大咖

直擊／蔣萬安車掃「燙髮婦奪門而出」急揮手

直擊／蔣萬安車掃「燙髮婦奪門而出」急揮手

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長蔡適應陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面