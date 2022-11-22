藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

▲國民黨召開記者會指控鄭文燦利用賭盤影響選情，市府新聞處長詹賀舜、民進黨立委黃世杰會同律師今天下午在桃園地檢署按鈴提告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨今（22）日在台北黨中央召開記者會，指控桃園市長鄭文燦利用賭盤影響選情，市府新聞處長詹賀舜下午在立委黃世杰與律師陪同下，到桃園地檢署按鈴提告，控告國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷與市議員候選人凌濤等人違反選罷法意圖使人不當選、妨害名譽等。詹賀舜強調，為端正選風，遏止選舉奧步，呼籲選民11月26日以選票制裁奧步。

對於國民黨立委洪孟楷、桃園市議員候選人凌濤今天上午在國民黨中央召開「鄭文燦市府縱容炒地牟利 8年來始終如一」記者會，會中除指控鄭文燦涉嫌縱容炒地牟利外，甚至還投入10億元利用賭盤來影響選情，市府新聞處長詹賀舜代表市長鄭文燦到桃園地檢署提告。

▲針對國民黨在台北召開記者會指控桃園市長鄭文燦利用賭盤影響選情，民進黨立委黃世杰質疑藍營抹黑指控，才是影響選情奧步。（圖／記者沈繼昌攝）

身兼鄭運鵬桃園競選服務處總幹事的立委黃世杰說，國民黨到選舉後期都在用奧步抹黑，指控鄭文燦市長利用賭盤操控選情，以一賠四方式企圖影響選情，這是完全不實資訊對鄭文燦市長栽贓，完全以想像方式抹黑。

詹賀舜則指出，選舉最後一週，國民黨每日一抹黑的烏賊戰術，完全沒有民主格調的邪派作風。今天下午召開所謂反奧步記者會，本身就是一個奧步，也是一個抹黑的記者會，透過不實資訊方式想影響選情，以不實訊息惡意栽贓鄭文燦利用賭盤影響選情。

詹賀舜強調，對於這樣惡質的手段，今天代表鄭文燦市長，會同黃世杰委員與吳姓律師到地檢署按鈴，提告黨主席朱立倫、市議員候選人凌濤與立委洪孟楷等人，違反選罷法意圖使人不當選，還涉及妨害名譽等。

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