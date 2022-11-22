謝國樑：文創產業人才孵育　活化老舊空間打造藝術家聚落

▲謝國樑打造青創工作培育基地。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著九合一大選逼近，各候選人紛紛在最後幾天掃街拜票、廣發文宣及競選小物，國民黨基隆市長候選人謝國樑的競選小物，以獨特的動漫風格，獲得不少年輕人的青睞。謝國樑表示，這是為了展現他對基隆在地文創工作者的支持，希望未來能培育更多文創產業人才。

謝國樑指出，青年如果要投入文創產業，最大的困境就是沒有資源，要找一個工作室就是個很大的問題，更遑論與不同業者媒合、不同產業鏈接，因此未來會比照他過去成立SEK創業者空間的經驗，在基隆建立「青創工作培育基地」，藉由讓同質性的青創工作者聚在一塊，分享彼此的經驗外，也增加不同產業接觸的機會，讓跨領域資源可以鏈接。

▲活化老舊空間打造藝術家聚落。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

謝國樑接著表示，未來青創培育基地的建立，會優先考慮現有的閒置公共空間，藉由活化城市的老舊空間，進駐青年創業家、藝文工作者、文創人才，來建立基隆的藝術家聚落。他舉例，如同東京池袋的「常磐莊」公寓，因實惠的租金與環境，吸引大量漫畫家進駐，像是橫山光輝、手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄等大師級的漫畫家。

謝國樑進一步說明，這次競選小物與看板的繪師，是基隆知名動漫藝術家小白老師廖志祥，以家鄉基隆形象創造虛擬觀光代言人，深受青年朋友喜愛，未來的文創培育也會納入動漫人才，並且因應現今元宇宙、NFT的發展，計畫導入數位創作的資源，目標讓基隆的文創業者能走在世界潮流的尖端。

最後，謝國樑表示，他這次參選主打的理念是為了下一代，無論是打造更宜居的環境、更便利的交通、更友善的空間，還是建立更多元、優良的產業發展條件，包含這次提出的文創產業人才孵育規劃，都是為了讓基隆的下一代能在這座城市安居樂業，把人才留在基隆，一起為這座城市的發展努力，讓我們一代接一代，一起打造一座國際頂尖的城市。

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