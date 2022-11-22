石舫亘哽咽掃街！代夫出征DAY 7　支持者推輪椅等候：全家支持蔣萬安！





▲石舫亘哽咽掃街。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘今（22）日持續代夫出征，前往北投區金龍市場，向採買民眾及攤商問候、懇託，許多支持者一路高喊「我們一定會去投票」，相約支持蔣萬安；更有婦人看見石，忍不住感性落淚說「辛苦妳了」，一旁的石舫亘及團隊也跟著紅了眼眶。

石舫亘「牽手作夥行、萬安百面贏」第七站來到金龍市場，由台北市議員汪志冰、張斯綱、陳重文團隊，及候選人林杏兒、多位在地里長陪同，向攤商老闆及採買民眾一一問候。

原本預計只1小時的行程，今日多延遲了快1小時才結束，展現石舫亘的高人氣；過程中許多熱情民眾比出大大的「6號手勢」，為石加油打氣，也有多位支持者要求合照，表達「我們全家支持妳們」「辛苦了！」「一定要當選！」

今日更有許多人拉著朋友到場，相約一起等石舫亘到來；更有孝順的兒子因為媽媽很喜歡石，便帶著坐輪椅的母親，早早在市場等候，就是為了能和石舫亘握手、拍照。

另外，有蔬果攤商送上蘋果、鳳梨，祝福「平平安安、好運旺來」；也有人遞上紅棗、薏仁讓石補身子；更有夫妻送上菜頭，希望蔣萬安、石舫亘一生都有「好彩頭」。

石舫亘說，過去幾次選舉，蔣萬安都得到非常多民眾的支持與牽成，才有機會替大家服務，「這次選舉也深受大家幫忙，無論是志工團隊，議員、里長及候選人等，我們夫妻一路走來都非常感謝大家。」

石舫亘也表示，投票日進入倒數階段，請台北隊11月26日務必提醒親朋好友，一定要出門投票，用行動支持6號蔣萬安，「我們一起改變城市、創造更多可能」。



