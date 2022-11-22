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幫桃園黨籍候選人催票　柯文哲：票投民眾黨給台灣一個希望

▲台灣民眾黨主席柯文哲今（22）日到桃園車隊掃街，柯文哲行前指出，民眾黨首次投入全國大選，籲請台灣人民票投民眾黨，是給台灣一個機會、一個希望。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲22日到桃園車隊掃街，他在行前指出，民眾黨首次投入全國大選，籲請台灣人民票投民眾黨，是給台灣一個機會、一個希望。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數第四天，台灣民眾黨主席柯文哲22日帶領桃園市長候選人賴香伶與市議員候選人在桃園掃街拜票，柯文哲表示，剩下四天要投票，這是民眾黨成立以來第一次投入全國性地方選舉，也是一個里程碑；整個台灣社會氛圍普遍對國民黨、民進黨慢慢從失望走向絕望，呼籲台灣人民票投民眾黨，給台灣一個機會、一個希望。

台灣民眾黨主席柯文哲一早帶領市長候選人賴香伶、市議員候選人張清俊、曾姸潔、林昭印、黃成峻、黃國晏、簡僑亨等人以徒步拜票或車隊掃街方式在大溪、楊梅、平鎮、中壢、桃園、蘆竹、龜山等地區拜票。

▲台灣民眾黨主席柯文哲今天帶領市長候選人賴香伶與市議員候選人掃街拜票，行前為所有候選人打氣加油。（圖／記者沈繼昌攝）

▲柯文哲今天帶領市長候選人賴香伶與市議員候選人掃街拜票，行前為所有候選人打氣加油。

他指出，「剩下四天就要投票，這是台灣民眾黨成立以來第一次投入全國性地方選舉，對我們來說是個里程碑，我們非常清楚地方性選舉與全國性選舉還是有不同地方，全國選舉比較容易所謂的打空氣戰、文宣戰，地方選舉還是很清楚需要長期經營，特別是在藍綠兩黨已有各自政治版圖下，所有第三勢力要在藍綠夾縫中闖出一片天地，技術上有其困難。但我想相信自己，從2014年改變從首都開始，改變台北從文化開始，就這樣以文化為主體社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化為訴求的選舉，所以不管是選舉或執政，對我們來講都是改變政治文化的社會運動，在這個裡念下來打這場選舉才會走得更長遠。」

柯文哲認為，「過去三年中儘管風風雨雨，但民眾黨在台灣的版圖是越來越大，一直是在上升，很多人在問為什麼有辦法在逐步擴大版圖，這就是說，其實比政治利益更重要的是政治價值，我們謹守我們的政治價值，不以短期利益犧牲長期利益，不以政黨利益犧牲國家利益，更不會為少數人利益犧牲多數人利益，秉持理性務實科學的態度做事情，時間久了，還是會做出市場區隔，會讓人家知道台灣民眾黨與國民黨、民進黨是有本質上不同，另外我們注重企業經營，以企業手法用有限資源做最大的實用。」

▲台灣民眾黨主席柯文哲今（22）日到桃園車隊掃街，柯文哲向市民揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲柯文哲向市民揮手致意。

柯文哲還說，「我們這次在桃園市有推出十一位市議員候選人，媒體喜歡問到底會上幾個？我常說沒有選舉不知道，所以會盡我們最大力量，最重的是這是個改變政治文化的社會運動，這次選舉再過四天就投票了，整個選舉過程當中大家都可以發現講政見、講政策非常少，還是丟泥巴佔據整個新聞版面，這也是台灣的現況。」

柯文哲表示，政治的核心是執行力，每次發現說整個國家今天最大問題是執行力太差，寧可讓台灣民眾黨是有價值理念的政黨，是有執行力的團隊，「我們的候選人裡雖然還沒有真的當選，現階段就已經對很多公共事務進行很多的幫忙，我們在中央有五位立委，在地方上還是有些友好的議員，我們常常蒐集案例已開始在為地方方服務，我想這是好的事情。」

柯文哲強調，這場選舉是台灣民眾黨第一次投入全國大選，投給民眾黨候選人其實不是投給台灣民眾黨，是投給自己，投給台灣社會一個希望，整個台灣目前社會氛圍普遍對國民黨跟民進黨慢慢從失望走向絕望，呼籲台灣人民票投台灣民眾黨是給台灣一個機會、一個希望。

▲台灣民眾黨主席柯文哲今（22）日到桃園車隊掃街，賴香伶在秘書長謝立功陪同下展開車隊遊行。（圖／記者沈繼昌攝）

▲柯文哲到桃園車隊掃街，賴香伶在秘書長謝立功陪同下展開車隊遊行。

市長候選人賴香伶也指出，「倒數第四天，我們還是衝勁十足，柯主席今天到桃園幫大家做最後的催票、固票、拉票，期待我們這次參選真的帶給桃園一個改變的機會，桃園青年世代一個選擇新的政黨、新市長候選人機會，我信心滿滿，也期待我的政見，從一開始政黨投入候選人間紛擾不斷，前期都沒機會談政見，到中後期我推出1280+政見與一站一社宅政見，包括提出開放政府政見，相信大家看到這半年桃園市政螺絲掉滿地外，很多工程問題，工程的品質執行、驗收都屢屢讓市民開始搖頭，我們的參選不走抹黑、不走造謠，所以讓很多的事實浮現出來，就是五星市長還是值得大家由新的市長接手後來了解。」

賴香伶認為，到底過去有什麼地方做不對？甚至是不公開透明的，「我期待桃園市民朋友們真的要給桃園一個改變的機會，也給自己一個改變的機會，台灣政黨政治走到今天，如果要有第三勢力要有新的政治力量，台灣民眾黨雖不是讓大家覺得非常滿意，但我們還在成長、還在努力，希望讓新的政黨在2022年有機會走出第一步，地方執政以及地方議會有席次成立黨團監督各地方市政，我們對市民承諾、對市民的服務，讓預算與相關政策以民為本、以世代正義為本，而不是以派系利益政商利益為本。」

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