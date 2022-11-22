幫桃園黨籍候選人催票　柯文哲：票投民眾黨給台灣一個希望

▲台灣民眾黨主席柯文哲22日到桃園車隊掃街，他在行前指出，民眾黨首次投入全國大選，籲請台灣人民票投民眾黨，是給台灣一個機會、一個希望。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數第四天，台灣民眾黨主席柯文哲22日帶領桃園市長候選人賴香伶與市議員候選人在桃園掃街拜票，柯文哲表示，剩下四天要投票，這是民眾黨成立以來第一次投入全國性地方選舉，也是一個里程碑；整個台灣社會氛圍普遍對國民黨、民進黨慢慢從失望走向絕望，呼籲台灣人民票投民眾黨，給台灣一個機會、一個希望。

台灣民眾黨主席柯文哲一早帶領市長候選人賴香伶、市議員候選人張清俊、曾姸潔、林昭印、黃成峻、黃國晏、簡僑亨等人以徒步拜票或車隊掃街方式在大溪、楊梅、平鎮、中壢、桃園、蘆竹、龜山等地區拜票。

▲柯文哲今天帶領市長候選人賴香伶與市議員候選人掃街拜票，行前為所有候選人打氣加油。

他指出，「剩下四天就要投票，這是台灣民眾黨成立以來第一次投入全國性地方選舉，對我們來說是個里程碑，我們非常清楚地方性選舉與全國性選舉還是有不同地方，全國選舉比較容易所謂的打空氣戰、文宣戰，地方選舉還是很清楚需要長期經營，特別是在藍綠兩黨已有各自政治版圖下，所有第三勢力要在藍綠夾縫中闖出一片天地，技術上有其困難。但我想相信自己，從2014年改變從首都開始，改變台北從文化開始，就這樣以文化為主體社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化為訴求的選舉，所以不管是選舉或執政，對我們來講都是改變政治文化的社會運動，在這個裡念下來打這場選舉才會走得更長遠。」

柯文哲認為，「過去三年中儘管風風雨雨，但民眾黨在台灣的版圖是越來越大，一直是在上升，很多人在問為什麼有辦法在逐步擴大版圖，這就是說，其實比政治利益更重要的是政治價值，我們謹守我們的政治價值，不以短期利益犧牲長期利益，不以政黨利益犧牲國家利益，更不會為少數人利益犧牲多數人利益，秉持理性務實科學的態度做事情，時間久了，還是會做出市場區隔，會讓人家知道台灣民眾黨與國民黨、民進黨是有本質上不同，另外我們注重企業經營，以企業手法用有限資源做最大的實用。」

▲柯文哲向市民揮手致意。

柯文哲還說，「我們這次在桃園市有推出十一位市議員候選人，媒體喜歡問到底會上幾個？我常說沒有選舉不知道，所以會盡我們最大力量，最重的是這是個改變政治文化的社會運動，這次選舉再過四天就投票了，整個選舉過程當中大家都可以發現講政見、講政策非常少，還是丟泥巴佔據整個新聞版面，這也是台灣的現況。」

柯文哲表示，政治的核心是執行力，每次發現說整個國家今天最大問題是執行力太差，寧可讓台灣民眾黨是有價值理念的政黨，是有執行力的團隊，「我們的候選人裡雖然還沒有真的當選，現階段就已經對很多公共事務進行很多的幫忙，我們在中央有五位立委，在地方上還是有些友好的議員，我們常常蒐集案例已開始在為地方方服務，我想這是好的事情。」

柯文哲強調，這場選舉是台灣民眾黨第一次投入全國大選，投給民眾黨候選人其實不是投給台灣民眾黨，是投給自己，投給台灣社會一個希望，整個台灣目前社會氛圍普遍對國民黨跟民進黨慢慢從失望走向絕望，呼籲台灣人民票投台灣民眾黨是給台灣一個機會、一個希望。

▲柯文哲到桃園車隊掃街，賴香伶在秘書長謝立功陪同下展開車隊遊行。

市長候選人賴香伶也指出，「倒數第四天，我們還是衝勁十足，柯主席今天到桃園幫大家做最後的催票、固票、拉票，期待我們這次參選真的帶給桃園一個改變的機會，桃園青年世代一個選擇新的政黨、新市長候選人機會，我信心滿滿，也期待我的政見，從一開始政黨投入候選人間紛擾不斷，前期都沒機會談政見，到中後期我推出1280+政見與一站一社宅政見，包括提出開放政府政見，相信大家看到這半年桃園市政螺絲掉滿地外，很多工程問題，工程的品質執行、驗收都屢屢讓市民開始搖頭，我們的參選不走抹黑、不走造謠，所以讓很多的事實浮現出來，就是五星市長還是值得大家由新的市長接手後來了解。」

賴香伶認為，到底過去有什麼地方做不對？甚至是不公開透明的，「我期待桃園市民朋友們真的要給桃園一個改變的機會，也給自己一個改變的機會，台灣政黨政治走到今天，如果要有第三勢力要有新的政治力量，台灣民眾黨雖不是讓大家覺得非常滿意，但我們還在成長、還在努力，希望讓新的政黨在2022年有機會走出第一步，地方執政以及地方議會有席次成立黨團監督各地方市政，我們對市民承諾、對市民的服務，讓預算與相關政策以民為本、以世代正義為本，而不是以派系利益政商利益為本。」

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