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朱立倫遭爆「百日卡侯」　綠營提醒：還有弊案、黑金爭議要面對

▲朱立倫、侯友宜同台。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫、侯友宜同台。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

2022九合一大選，台北市與桃園市成為藍綠必爭的一級戰區，鏡週刊22日揭露，國民黨主席朱立倫有所謂「百日卡侯計畫」，削減新北市長侯友宜投入2024總統的正當性。對此，隔岸觀火的綠營則認為，侯友宜不論是否連任，選後他就是馬上面臨是否參加初選的尷尬抉擇，何時高喊「Yes I do」對朱立倫都是芒刺在背；但朱立倫也不能洗脫的，是他在主席任內，未對黨內縣市長涉弊、黑金爭議有正面表態，能否服眾也是他的難題。

根據鏡週刊22日的報導指出，國民黨預計在2023年農曆年後啟動2024總統初選時程，預計最快4月春假前後就完成，這形同在2022選後百日完成黨內總統初選。內文也引述藍營人士的說法，認為是親朱系統提前操作初選，擺明就是要「卡侯」。

有親近侯陣營人士表示，2020年角逐總統失利的韓國瑜日前公開表態「誰能贏就誰選」、「負責人絕對不能自私自利」，這形同間接表態不樂見「卡侯」，韓國瑜只是沒有把話講死，但如果朱立倫執意藉由勝選偷渡初選辦法，恐怕不利整合。

對此訊息，隔岸觀火的綠營黨政人士表示，不論侯友宜是否連任，選後他就是得馬上面對是否參加總統初選的尷尬抉擇，畢竟他在新北市長選舉期間，已經多次被問及「是否參選2024」的問題，而他都未正面答覆，也未直接否認，給外界留有想像空間。

因此，該人士認為，朱立倫所謂百日卡侯計畫，關鍵中的關鍵，就在於侯友宜，這次選戰侯友宜儼然是最強母雞，在全台各地到處輔選，這樣的聲勢發展，如果順利連任，再喊個「Yes I do」，當然會讓朱立倫芒刺在背。

不過，綠營人士指出，除了侯友宜會是朱立倫的眼中刺之外，朱立倫恐怕也要面對自己的問題，那就是在2022選戰期間，對於涉入弊案的宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣、新竹與南投等黑金議題，他身為黨主席都未正面表態，這些選後可不可以服眾，同樣也是他必須面對的問題。

該綠營人士笑說，身為對手陣營，算是提前「洩題」給朱立倫，提醒他除了自己黨內的侯友宜要「解決」，恐怕也要反求諸己，檢討一下自己在主席任內，還沒有面對與拆解的炸彈，不要屆時被外界、台灣人民檢視時，又只有101招的怪責給網軍。

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