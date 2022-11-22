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每月爽領5萬「里長平常在幹嘛？」　一票人曝超強：忙到爆炸

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳紫渝被封為最美里長候選人。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年大選最美亮點，絕對是「永和IU」陳紫渝要選里長，日前才有網友討論月領5萬可能反倒貼，怎麼一堆人搶著當里長？內行人點破關鍵，「年輕的出來選，無背景從政第一步啊」。如今又有人好奇拋問，「平常里長在幹嘛？」文章曝光後，一票網友直呼「這次疫情爆炸，里長也忙到爆炸！」

一名網友在PTT上，以「你們平常沒事會找里長嗎？」為標題發問，原PO只聽說男生畢業後準備當兵，有人會尋求里長幫忙，看能否早點收到兵單，除了這件事外，也讓人感到好奇「鄉下的里長平常都在幹嘛？有什麼事情要做？鄉下當里長其實蠻不錯的？」

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文章曝光後，底下網友分享里長職務包山包海，「有補助可以跟里長拿」、「這次疫情爆炸，里長也忙到爆炸」、「之前撿到狗、鄰居垃圾亂丟、大學生半夜亂叫，都找里長處理」、「之前阿公去世，里長有來上香」、「警察處理獨居猝死事件，里長會在現場陪同」、「我們鄉下里長的什麼都會，超強工具人」、「鄉下里長才崩潰好嗎？端看里民素質和年齡，老人根本不知道要打市府電話，只記得里長家電話」、「淹水必找、過年沒垃圾車也找，大小事都找里長」、「有在從事工程業都知道，里長打點好的話，能省掉很多麻煩」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友狂讚，里長根本是最強工具人。（圖／翻攝PTT）

也有人直言，除了選舉拉票期間，之後再也沒看過里長本尊，「我們幾乎全家都染疫過，沒見過一次里長耶」、「除了選舉宣傳期，不然4年沒看到幾次」、「不曾找過里長」。

事實上，新北市汐止區湖興里里長候選人郭書成曾透露，里長法令上不是領薪水，而是領每月4萬5000元的事務費（下屆起調為5萬元），而里長並非公務員，依法是可以兼職的，最常見為開藥局、雜貨店，或是開課、演講來賺些外快。

在油水方面，郭書成爆料，「確實會有一些業內情報，像是旅遊回扣有些人會收，應該也算公開的秘密，但就幾千、幾萬元，對我來說CP值很低，收幾萬塊賠一生，所以不收。」

郭書成也曾聽過，比較大的里長界油水，就是土地利益，「像都更裡的『牽勾仔』，就是幫忙搜集同意書的中人，能夠獲取龐大的利益；或是開發案的土地徵收、新建案的產生等等，都會有一些利益在裡面。除此之外，一些傳統的台灣人仍會覺得里長是社區頭人、地方仕紳，會有榮譽感，所以熱愛參選。」

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