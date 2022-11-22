反駁「空氣品質變好」　蔡其昌曝照打臉盧秀燕：跳票了

▲蔡其昌今天發文質疑盧秀燕政見跳票。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

記者呂晏慈／台北報導

針對台中空汙議題，台中市長盧秀燕近日表示，空氣品質變好是事實，希望對手發言要說事實，她堅持要正向選舉，拒絕抹黑攻擊。不過，民進黨台中市長候選人蔡其昌22日發布一張空污籠罩台中市區的照片表示，盧秀燕4年前競選台中市長「空氣換新」政見跳票，還為了政治立場，卡了中火機組更新「以氣換煤」15個月，讓市民多吸了15個月的髒空氣。

蔡其昌今天透過臉書發文表示，今天一早，整個台中的天空又陷入了空污籠罩之中，想起4年前，盧秀燕向台中市民承諾「市長換人空氣換新」、「把林佳龍換掉空氣就會好」、「空氣像谷關空氣瓶一樣好」，4年後的今天，盧告訴市民這樣的空氣已經換新，台中市民只能透過選票告訴盧：「市長，您跳票了！」

蔡其昌感慨說，4年過去了，台中的空氣品質全國排名從第11名掉到12、13名，沒有進步竟然還退步，其昌在中央推動中火機組「以氣換煤」早已在立法院通過，燃氣機組蓋好就關燃煤，2035年就不可再燒煤，將可大幅降低中火對台中污染。

蔡其昌指出，當時提案獲得中央支持，但盧秀燕卻因為政治立場不同而阻擋，盧秀燕卡了機組更新15個月，也讓台中市民多吸了15個月髒空氣，這是他感到非常遺憾的事。他呼籲，如果市民在意，選出的政治人物承諾市民應該有誠信，請您手中的選票，再次做出決定。