「世界廁所日」　11月25日起與雲林公廁合照回饋問卷抽好禮

▲今年度新加入公廁認養行列的企業及民間單位，包括KENDA建大工業公司雲林廠、福懋興業公司、劍湖山世界、豐泰企業及四湖鄉舊北堡城鄉發展協會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府辦理「形塑優質如廁文化 營造友善公廁環境」，並啟動「優質公廁在雲林 回饋問卷抽好禮」活動起跑儀式。雲林縣環保局呼籲公共衛生、族群平等、保障公廁設施基本使用權利，公廁與民眾日常生理需求有最直接的關係，因此公廁環境指標也是雲林施政的重點之一。

雲林縣環保局組立「公廁健診輔導團」，實地走訪並給予管理單位建議與改善策略，也積極媒合企業認養公廁的清潔維護。除了巡查、輔導、評鑑轄內809座「列管公廁」以外，今年度採雙軌並行政策，規劃「非列管公廁認證制度」，將營業場所對外開放而非屬列管公廁者，輔導認證為「優質公廁」，將優先鎖定「連鎖便利商店」、「廟宇」兩大對象，有助於整體公廁環境的提升。

雲林縣長張麗善表示，感謝今年度新加入公廁認養行列的企業及民間單位，包括KENDA建大工業公司雲林廠、福懋興業公司、劍湖山世界、豐泰企業及四湖鄉舊北堡城鄉發展協會，也邀請更多企業共同加入，亦可提供公廁空間或入口明顯處作為企業形象露出的機會。

張麗善說維護居住環境品質是每一個人的責任，唯有公私部門一同投入，才能夠維持家園的美好，而乾淨舒適的如廁空間更可以顯現出在地的生活品質及人民素養，因此公廁環境除了仰賴公廁管理單位平時的維護管理，更需要民眾以惜福及感恩的心，在使用完畢後，可以自主清潔，在自己享有乾淨的空間時，也能讓下一位使用者有一樣的使用感受，形塑優質如廁文化、營造友善公廁環境邀請您一起參與。



雲林縣環保局提到，聯合國將11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題，環保局舉辦「優質公廁在雲林回饋問卷抽好禮」活動，邀請民眾於11月25日起至12月25日止來幫雲林優質公廁打分數，只要完成活動步驟，即可獲得抽獎資格，希望透過縣府的輔導及民眾的參與，共同打造優質、友善、舒適的如廁空間。活動詳情請上雲林縣環境保護局臉書專頁查詢。

▲提升公廁環境品質及環境衛生，雲林縣策略性加強輔導及稽巡查力度。（圖／記者蔡佩旻攝）



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