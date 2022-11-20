頻下雲林站台　張麗善：總統應不分藍綠「開支票就要兌現」

▲雲林縣長張麗善今日與彰化縣王惠美縣長共同簽署推動增設國道3號林內交流道，展現雲林、彰化兩縣合作共好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（20）日於林內辦理籌辦「國道3號增設林內交流道」簽署意向書記者會時，接受媒體聯訪提到，「近期總統、副總統、行政院長、副院長及各部會部長通通來到雲林縣，希望在這段時間很多各中央部會開出很多很多支票」，「不分彼此不分藍綠，針對雲林鄉親也應該給回饋與關心，這才是總統應該做的事」。

昨日晚間民進黨黨主席蔡英文總統與副總統賴清德及行政院長蘇貞昌與多位立法委員參與「雲林山海團結造勢大會」，為雲林縣長候選人劉建國站台造勢，總統蔡英文於會中提到「雲林縣是最支持蔡英文、支持民進黨的地方，2020年總統大選在雲林所得票數高達逾6成」。

▲蔡英文總統為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善今日於媒體聯訪時指出，用長遠2、3年來的考驗來看，他們非常清楚，我在雲林縣的治理所以的政策其實非常落實而且面面俱到，針對雲林縣長遠以來的問題我都一一的迎刃而解，以我的用心加上有經驗及專業的雲林縣政府團隊合作之下，雲林縣這幾年來很多交通問題長治無法解決的問題我大概都已打通任督二脈有相關解決方向。

張麗善表示，近期來從縣長選舉登記（9月2日）之後，為了選舉總統、副總統、行政院長、副院長及各部會部長通通來到雲林縣，希望在這段時間各中央部會所開出的很多支票，這些支票希望都能夠兌現，不要為了選舉，所開出來的支票只是一時的糖衣，來誘惑鄉親與民眾，希望要比較有長遠規劃，「開支票就是要兌現」。

張麗善說，未來無論誰當選，中央部會既然對雲林縣如此關心，絕對不要讓人認為只是政治選舉的工具、操作與考量，針對他們開出的支票兌現才是對得起雲林鄉親，也才是尊重雲林鄉親，也才是針對雲林縣鄉親針對總統選舉給予很多支持給回饋與關心，應該不分彼此不分藍綠，這才是總統應該做的事。

▲縣長張麗善今日於媒體聯訪時喊話「不分彼此不分藍綠，針對雲林鄉親也應該給回饋與關心，這才是總統應該做的事」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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