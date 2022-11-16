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議員「11選7」還有堂弟挑戰　雲林副議長手牽幼女拜票拚3連任

▲雲林縣副議長蘇俊豪此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，該選區應選7席，有11人參選，競爭非常激烈，馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣副議長蘇俊豪此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，選戰競爭非常激烈，與妻女馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

連任二屆雲林縣副議長蘇俊豪，此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，該選區應選7席，有11人參選，競爭非常激烈外，首次遭遇鄉長轉換跑道的堂弟蘇國瓏參選擠壓，面臨內憂外患，選戰倒數10天，蘇俊豪馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。

蘇俊豪是前國民黨籍雲林縣議會議長蘇金煌之子，他尋求三連任縣議員及下屆副議長寶座，其父親蘇金煌為繁榮地方再度披掛上陣參選四湖鄉長，距離投票日倒數，父子參選相互拉抬選情，聯袂一起家戶拜票，懇請鄉親支持，鄉親熱情回應凍蒜。

▲雲林縣副議長蘇俊豪此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，該選區應選7席，有11人參選，競爭非常激烈，馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲父親蘇金煌為繁榮地方再度披掛上陣參選四湖鄉長，距離投票日倒數，父子參選相互拉抬選情，聯袂一起家戶拜票，懇請鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇俊豪擔任二屆副議長，問政全方位，主持議事穩妥，不偏頗。他表示，擔任民代一路走來腳踏實地服務陣容堅強，擁有十餘位助理及地方秘書群，並深入民間，任內所需各項建設予以完成，鄉親有目共睹。

蘇俊豪說，重視身心障礙者福利、地方產業及觀光發展並關心教育品質，在第19屆第8次定期會副議長蘇俊豪臨時提案，建請雲林縣政府研議，縣內教師教學兼任行政、評鑑等額外負擔，為使教師能專心於教學的本質工作，避免影響教學品質，確實應減少額外的行政負擔與壓力，建請研議聘用臨時人員，辦理行政庶務工作，提報專案計畫爭取中央補助經費，當選連任定會更努力為鄉親謀福祉。

▲雲林縣副議長蘇俊豪此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，該選區應選7席，有11人參選，競爭非常激烈，馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲其父親蘇金煌為繁榮地方再度披掛上陣參選四湖鄉長，父子參選相互拉抬選情，鄉親熱情回應凍蒜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣副議長蘇俊豪此次以無黨籍參選雲林縣的縣議員第五選區，該選區應選7席，有11人參選，競爭非常激烈，馬不停蹄深入各聚落拜票，尋求鄉親支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇俊豪重視身心障礙者福利、地方產業及觀光發展並關心教育品質，蘇俊豪說，當選連任定會更努力為鄉親謀福祉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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