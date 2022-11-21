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20歲網美上廁所被埋伏　磚頭暴打20分「摳眼拔舌」滿頭血癱倒

▲▼20歲抖音網美女廁被埋伏　磚頭暴打20分「摳眼拔舌」滿頭血癱倒。（圖／翻攝抖音）

▲20歲抖音網美上廁所被埋伏，遭磚頭暴打20分鐘。（圖／翻攝抖音，下同）

記者許力方／綜合報導

浙江20歲抖音網美「仙氣樂蘊」徐姓女子19日發文痛訴，她日前下午在公廁上完廁所後，被一名男子尾隨埋伏，接著持磚頭襲擊，持續暴打20多分鐘，「挖我眼睛、拔我舌頭」造成她臉部嚴重骨折，住進醫院，「如果不是後面有人來，我可能就死在那兒了…」當天警方隨即逮捕年僅19歲的俞姓男子，案件仍在進一步調查中。

永康市公安局20日發布通報，指19日網路瘋傳一起「女子在公共廁所被毆打」案件引起網友關注，事發於10月30日下午4時許，警方接獲報案，象珠鎮三井頭村某公廁內一名女子遭人毆打，當天傍晚6時許，警方隨即逮捕嫌犯19歲俞姓男子，隔天並依法刑事拘留俞男，他因涉嫌故意傷害罪，11月14日檢方批准逮捕。經初步傷勢鑑定，被害人徐女所受傷勢為輕傷二級以上，待徐女傷勢穩定做最終鑑定，目前案件仍在進一步調查中。

徐女19日晚間透過抖音發文，聲稱「被變態流氓打成這樣」。當天下午在公廁上完廁所，俞男在旁邊隔間門後衝出來，從後抱住她，一手摀住她的口、鼻，接著一手持磚頭往她頭上砸。回憶當時仍心有餘悸，她說當時曾拼命反抗，她身高166公分、體重60公斤，力氣實在太小，無法掙脫。

▲▼20歲抖音網美女廁被埋伏　磚頭暴打20分「摳眼拔舌」滿頭血癱倒。（圖／翻攝抖音）

「磚頭砸下來那一下，我就有點暈了，接著他手又伸進我眼睛，想摳我眼睛，還把手指伸進我鼻孔…」徐女稱，俞男甚至發狂似的撕咬她的鼻子，見她呼救又拔她的舌頭，她反抗咬了對方一口，俞男就用磚頭猛砸，害她牙齒被砸掉數顆，「嘴巴裡沒有一塊好肉，連話都說不出來。」最後只能癱軟在地，靠一口氣撐住，想往外爬又被拖回來繼續打，整整暴打了20多分鐘。

村裡一對路過的夫妻，聽見女廁傳來求救聲來查看，俞男見狀還再往徐女身上砸了2下才逃離，夫妻緊急報案將頭臉血肉模糊的徐女送醫。徐女說，目前已經回家休養，她和俞男素不相識，施暴2、3天前，對方曾假裝來她家的超市女快遞，每次空手而歸還對著她笑。

徐母受訪時表示，事發公廁離超市不過百米，因為緊鄰廣場，人多車雜、很吵鬧，所以一直沒人發現，女兒頭部傷勢最嚴重，鼻子、眼眶骨折，牙齒被打掉6、7顆，還有一些被打歪，等臉好了才能去拔牙植牙，住院治療了19天才出院。

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