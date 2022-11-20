77歲前議長蘇金煌為故鄉發展　再披戰袍參選四湖鄉長

▲蘇金煌曾任四湖鄉代會主席、四湖鄉長、副議長及兩任議長，退休多年後再度出馬角逐四湖鄉長，為雲林政治史上頭一遭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣老議長蘇金煌以77歲高齡，再披戰袍參選四湖鄉長選舉，如當選將是全國最年長的鄉長，成為全國矚目焦點；蘇金煌表示，再度選鄉長不是為了名利，而是為故鄉永續發展而戰。

蘇金煌曾任四湖鄉代會主席、四湖鄉長、副議長及兩任議長，退休多年後再度出馬角逐四湖鄉長，為雲林政治史上頭一遭。蘇金煌說，故鄉四湖位於雲林沿海的偏鄉，在他擔任鄉長任內，四湖箔子寮與澎湖往來的漁船、客輪、貨輪通航，吸引來自全國各地遊客購賣新鮮魚貨，也是雲林觀光重地。

蘇金煌表示，四湖鄉人口一直在減少中，從1998年3萬1166人，至今減少只剩2萬1652人，主因是沒有工作機會人口外流，且沒有人潮就沒有錢潮，26年過去箔子寮觀光漁港凋零，觀光產業停滯不前反倒退。

▲蘇金煌為了四湖鄉產業發展，與擔任副議長的兒子蘇俊豪，分別參選縣議員及鄉長，一起為四湖及沿海鄉鎮觀光發展努力，唯有宏觀、遠見及深厚的施政經驗的人，堪當四湖鄉長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

四湖鄉西部沿海發展影響甚大，攸關四湖鄉沿海觀光廊道發展，當選就任爭取雲160縣道第三段，飛沙至三條崙)拓寬工程早日完成，設置低汙染農漁業加工園區，箔子寮漁港護提延伸,疏通，恢復箔子寮與澎湖往來的漁船、客輪、貨輪通航。讓觀光、魚市場人再次活絡，讓箔子寮再現風華，結合行銷在地美食與農、漁特產品及民宿消費來增加在地收入與工作機會，預估一年可帶來500萬文化觀光旅客到來。

四湖鄉長候選人蘇金煌表示，為了四湖鄉產業發展，與擔任副議長的兒子蘇俊豪，分別參選縣議員及鄉長，一起為四湖及沿海鄉鎮觀光發展努力，唯有宏觀、遠見及深厚的施政經驗的人，堪當四湖鄉長，為了故鄉的繁華再現，在鄉親勸期盼下，決定再披戰袍選四湖鄉長。

▲雲林縣老議長蘇金煌以77歲高齡，再披戰袍參選四湖鄉長選舉，如當選將是全國最年長的鄉長，成為全國矚目焦點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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