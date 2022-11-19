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雲林「山海團結」　蔡英文：請有投給我的鄉親這次也投給劉建國！

記者蔡佩旻／雲林報導

九合一大選投票日僅剩7天，選前黃金週戰況升溫，今（19）日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬、蔡易餘等一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。現場支持民眾破萬人，氣氛高昂台下反應熱烈，總統蔡英文表示，2年前總統票雲林開出6成，請有投給我的鄉親這次也投給劉建國！

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六南聖宮廣場昨日搭起大型造勢會場進行準備，今日下午活動開始前來自各地支持者早早進場等待為支持的候選人贊聲，民進黨主席蔡英文總統以及賴清德副總統、蘇貞昌院長，以及立法委員蔡易餘、蘇治芬大集合，為劉建國站台造勢，同時長期為台灣空污努力的台灣健康空氣行動聯盟葉光芃醫師，也帶著多位長期關心空污的醫師團隊，一起為長期在空污防制上努力的劉建國加油打氣。

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

總統蔡英文表示，雲林縣是最支持蔡英文、支持民進黨的地方，2020年總統大選在雲林所得票數高達逾6成，在此也要感謝2016年與2020年鄉親支持讓蘇治芬立委與劉建國立委高票順利當選連任。統統蔡英文提到，最近有鄉親說沒見到總統來，蔡英文指出雲林的候選人都是選舉的師父，但在最的一週勢必來到雲林向鄉親問好，籲請鄉親讓劉建國在縣長選舉拼出大贏！

總統蔡英文說，2022九合一大選不只是地方選舉，在國際上尤其備受矚目，不能忘記四年前2018選得不理想，對外，中國認為可以對台灣予取於求，所以推出大家都不能接受的一國兩制台灣方案，所以2年前的總統選舉因為我們團結，讓社會證實台灣人有堅定的意志我們守候民主的決心！這次將再向國際展現台灣的勇氣，請大家站出來替雲林、台灣、站出來！台灣人有拒絕黑金、拒絕家族把持勇氣！

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」，民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌及立委蘇治芬一同前來為雲林縣民進黨候選人站台。（圖／記者蔡佩旻攝）

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