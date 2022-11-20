廢物能源化　雲縣府採購「全移動式垃圾機械分選系統」　

▲雲林縣長張麗善前往視察「全移動式垃圾機械分選系統」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提升縣內垃圾自主處理能力，爭取中央補助採購「全移動式垃圾機械分選系統」新設備，包括來自奧地利單軸破碎機、滾筒篩及瑞典打包機，此三項全國唯一的設備於上月抵達台灣，期待經測試完畢後，能有效解決各鄉鎮市垃圾堆積的風險與壓力，並達到友善環境的目標。

雲林縣長張麗善說明，縣府以歐洲最新垃圾處理新思維，利用移動式設備處理縣內各掩埋場的暫置垃圾與新鮮垃圾，所採購三項符合歐盟規範的核心設備，除了一般垃圾處理外，更可依照不同組合處理家具、廢木料、彈簧床與可燃性營建廢棄物的破碎作業，以及堆肥成品的篩分。

▲雲林縣將啟動「全移動式垃圾機械分選系統」，讓轄內廢棄物能源化全面升級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

待全套設備組裝完成並上線後，預計每天可處理200噸家戶垃圾，經開袋、篩分等程序後，約可產生120噸SRF(固體再生燃料)原料，並將依照使用端的需求，再製成品質更高的產品，而工業級的壓縮包膜設備可將體積蓬鬆的SRF有效減容壓縮並包膜暫存，維持產品品質。

環保局長張喬維表示，「全移動式垃圾機械分選系統」除了可增加雲林縣垃圾處理量能並降低掩埋量以外，最大的效益為提升燃料品質且穩定燃料產能，進一步增加發電鍋爐的廢棄物衍生燃料摻配比例，減少燃煤使用量及二氧化碳排放量，創造協力雙贏的嶄新局面，符合國際時勢及中央政府廢棄物資源化的循環經濟目標。

▲雲林縣將啟動「全移動式垃圾機械分選系統」，讓轄內廢棄物能源化全面升級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張喬維指出，目前雲林縣家戶垃圾仍須仰賴外縣市焚化爐協助處理，因此建置廢棄物自主處理能力刻不容緩，自2020「零廢棄資源化系統」(Z.W.S)到2022「全移動式垃圾機械分選系統」，雲林縣循序漸進且踏實的建構垃圾自主處理的路，未來將有效利用廢棄物轉製成燃料，賦予廢棄物能源化價值，創造出另一種型態的循環經濟模式。

▲雲林縣將啟動「全移動式垃圾機械分選系統」，讓轄內廢棄物能源化全面升級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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