獲交通部補助　雲林彰化攜手推動增設「國道3號林內交流道」

▲國道3號增設林內交流道，有助完整雲東地區聯外交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美，今（20）日在縣政總顧問張清良、雲林、彰化縣府團隊、彰化縣議員鄭俊雄、二水鄉鄉長蘇界欽、二水鄉民代表會主席藍世雄及林內、二水地方鄉親的見證下，針對共同籌辦「國道3號增設林內交流道」簽署共同合作意向書，展現透過雲林、彰化兩縣合作意向，並進行前期作業。

張麗善縣長表示，彰化縣長期爭取國道3號南雲交流道開通往彰化方向匝道及聯絡橋樑（彰南大橋）之興建。在今年10月26日彰化縣長王惠美縣陪同立法院交通委員會，邀請交通部長王國材現場考察「彰南大橋規劃情形」時表示，經專業評估，為銜接南雲交流道往彰化方向，跨濁水溪彰南大橋新建所需經費逾新台幣40億，經費相當龐大，爰地方建議，可在國道3號林內段，增設交流道匝道，銜接南彰化縣道141線（彰雲大橋），不但達到預期效益，且較原方案俱經濟性。

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▲雲林縣長張麗善縣長與彰化縣長王惠美共同簽署推動增設國道3號林內交流道，展現雲林、彰化兩縣合作共好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善說明，彰化王惠美縣長當下獲王國材部長允諾補助可行性研究經費，因為交流道位於雲林縣林內鄉內，立即來電表達合作意願，希望透過兩縣合作來推動「國道3號增設林內交流道」案，經討論，增設林內交流道，除了可以完整整個雲東地區聯外交通，也可促進雲林、彰化兩地經濟發展，也有助於兩縣共同治理，今天簽署共同合作意向書，宣布國道3號增設林內交流道案正式啟動。

彰化縣長王惠美指出，10月26日立法院交通委員會來考察彰南大橋興建時，現場二水鄉鄉長跟地方仕紳齊心建議是否利用彰雲大橋直接銜接加到林內交流道，以最短距離、達成最大效益，未來從彰化二水、田中高鐵站可銜接到林內，從林內又可銜接到南投竹山，成中部三縣市非常重要交通區域，造福更多鄉親。 王惠美說，在王部長允諾之下，我們馬上與雲林縣政府進行相關聯繫，感謝張縣長及工務處團隊馬上著手相關準備，未來經費下來後，委由雲林縣政府做相關可行性評估，期待彰雲大橋銜接到國道3號林內交流道，能夠儘速完成，讓彰化田中高鐵站也好或是二水銜接到雲林、南投，能夠有更便捷的交通。

▲雲林縣長張麗善縣長與彰化縣長王惠美共同簽署推動增設國道3號林內交流道，展現雲林、彰化兩縣合作共好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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