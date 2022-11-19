基隆+213！專責病房空床率66.7%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（19日）公布國內本土病例，新增1萬6514例，其中基隆新增213例，全市專責病房空床率66.7%，市長林右昌表示，19、20日在基隆港務分公司，開設BA.5次世代雙價莫德納大型接種站，滿12歲以上民眾，即可接種疫苗，隨到隨打，呼籲市民符合疫苗接種資格及早接種；50歲以上民眾，還能同步或單獨，接種公費流感疫苗。

有關基隆市疫情部分，本市今日213名確診人數中，包括外縣市通報26例，佔12.21%；其中女性116人、男性97人；若以年齡別區分，25-34歲有43人，占20.19%，其次35-44歲有42人，占19.72%；至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有16人、6歲以下有13人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房81床，目前收治27人、空床54床，空床率66.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症6名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬1613人，利用快速通道的有5萬4773人，有12萬2195人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7398人，條件不符合則有2萬4797人。

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