　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　大型接種站周六日隨到隨打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（18日）公布國內本土病例，新增1萬7952例，其中基隆新增228例，全市專責病房空床率65.4%，市長林右昌提醒市民，符合疫苗接種資格民眾及早接種，獲得更佳防護力，本市11月19、20日將在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，隨到隨打。

衛生局叮嚀市民朋友，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株，仍具保護力。若確診未滿三個月者，暫緩接種；50歲以上民眾，可選擇現場同步或單獨，接種公費流感疫苗。

▲1117基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日228名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔10.96%；其中女性128人、男性100人；若以年齡別區分，25-34歲有39人，占17.11%，其次45-54歲有37人，占16.23%；至於75歲以上的長者有18人、65-74歲有14人、6歲以下有2人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治28人、空床53床，空床率65.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症7名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬1303人，利用快速通道的有5萬4699人，有12萬1992人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7217人，條件不符合則有2萬4775人。

【更多新聞】

►基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
無室外窗「衣櫃炸一片雪花」崩潰！　神人曝大絕：10年沒發霉
快訊／武陵農場驚傳命案！女客倒地死亡
男為母豬接生結果自己死了　父目擊屍體崩潰
蘭嶼美女醫消失1個月！　被問「還會回來嗎」揭工作內幕
王力宏神隱1年傳「復出」！　大咖名單外洩
《全明星》壯壯頂霸凌罵名！　他逆風相挺「不是她」
龍崎182線死亡車禍！　18歲重機男自撞護欄身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　大型接種站周六日隨到隨打

桃園新住民做台灣刈包　外層皮如夫妻「內餡酸甜苦辣自己決定」

2022基隆城市博覽會　獲台灣活動卓越獎「公共服務類」銀質獎

換月曆做公益！　北區國稅局兔年水果月曆兌換...11／28起跑

新北耶誕城隱藏版打卡點！國寶大師朱銘絕版作品在這裡

一波三折！基隆調和街轉運站啟用　林右昌：來得早不如來得巧

屏東榮總開幕！「不准穿背心」國民黨議員被擋在門口　榮總致歉

北港媽祖首次遶境雲林　「水陸普度大齋勝會」20鄉鎮駐駕祈福

表態捍衛公共安全　詩薇拒九崴天然氣發電廠設址

「鹿野慢漫遊」好康優惠專案　只到今年12月15日

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　大型接種站周六日隨到隨打

桃園新住民做台灣刈包　外層皮如夫妻「內餡酸甜苦辣自己決定」

2022基隆城市博覽會　獲台灣活動卓越獎「公共服務類」銀質獎

換月曆做公益！　北區國稅局兔年水果月曆兌換...11／28起跑

新北耶誕城隱藏版打卡點！國寶大師朱銘絕版作品在這裡

一波三折！基隆調和街轉運站啟用　林右昌：來得早不如來得巧

屏東榮總開幕！「不准穿背心」國民黨議員被擋在門口　榮總致歉

北港媽祖首次遶境雲林　「水陸普度大齋勝會」20鄉鎮駐駕祈福

表態捍衛公共安全　詩薇拒九崴天然氣發電廠設址

「鹿野慢漫遊」好康優惠專案　只到今年12月15日

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了！DELVAUX經典包鑲滿水晶超奢華

卡達世界盃傳「禁止賣啤酒」　開踢48小時宣布惹怒球迷、贊助商

台版CFC遭指弱化企業競爭力　財政部3大駁斥：誤解一場

喜提達物流首次參選「2022年亞太傑出企業獎」　榮獲管理獎與領袖獎

里長候選人現金賄選聲押裁10萬交保　南檢抗告成功

李多熙拍戲底妝都自己畫！用光10盒的遮瑕盤、8年還持續回購的粉底液是它們

武陵農場驚傳命案！女客倒地無呼吸心跳　送醫搶救不治

妹子內診「伸入4次才成功」　醫師抹汗！男友激戰喊累：真的很困難

指甲剪成弧形錯了！「前端小於1mm」更易甲溝炎　最佳修剪時間曝

高欣欣情勒女兒程予希秒變臉　下戲靠「卸妝」甩憂鬱

鴨歪頭看炒鍋「我的蛋呢？」　誤會R...馬麻去市場買來的啦

地方熱門新聞

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

高雄工地開挖釀天坑　工務局開罰

老翁走在機車道被撞　骨折送醫還吃罰單

志工站路口90度彎腰拜票　籲1126「挺善政」

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

8000萬球場驚見大片血跡　公所氣炸

西螺福興宮笨港會香圓滿　賴清德洗塵大典敬獻珠寶

無悔付出　蘇清泉讚蘇揆為屏東鄉親健康的貢獻

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

竹山紫南宮於感恩節周連5天辦捐血活動

更多熱門

相關新聞

2022基隆城市博覽會　榮獲台灣活動卓越獎

2022基隆城市博覽會　榮獲台灣活動卓越獎

基隆市政府於今年6月10日至19日舉辦的2022城市博覽會，榮獲「第九屆台灣活動卓越獎」【公共服務類】銀質獎。2022城市博覽會將市政建設成果具體呈現在大眾面前，讓國人看見基隆的翻轉蛻變，以及為基隆未來發展所打下的基礎，並宣告基隆城市改造從這裡開始，讓全國民眾從城博會中看見台灣未來城市發展的新概念與新價值。

調和街轉運站啟用　林右昌：來得早不如來得巧

調和街轉運站啟用　林右昌：來得早不如來得巧

南投明全面開打莫德納次世代疫苗

南投明全面開打莫德納次世代疫苗

廣州增近萬例　急規劃24萬隔離床位

廣州增近萬例　急規劃24萬隔離床位

快訊／本土+17952、增58死　40多歲男染疫併腸穿孔亡

快訊／本土+17952、增58死　40多歲男染疫併腸穿孔亡

關鍵字：

基隆林右昌疫苗新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面