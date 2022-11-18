基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　大型接種站周六日隨到隨打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（18日）公布國內本土病例，新增1萬7952例，其中基隆新增228例，全市專責病房空床率65.4%，市長林右昌提醒市民，符合疫苗接種資格民眾及早接種，獲得更佳防護力，本市11月19、20日將在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，隨到隨打。

衛生局叮嚀市民朋友，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株，仍具保護力。若確診未滿三個月者，暫緩接種；50歲以上民眾，可選擇現場同步或單獨，接種公費流感疫苗。

有關基隆市疫情部分，本市今日228名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔10.96%；其中女性128人、男性100人；若以年齡別區分，25-34歲有39人，占17.11%，其次45-54歲有37人，占16.23%；至於75歲以上的長者有18人、65-74歲有14人、6歲以下有2人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治28人、空床53床，空床率65.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症7名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬1303人，利用快速通道的有5萬4699人，有12萬1992人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7217人，條件不符合則有2萬4775人。

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