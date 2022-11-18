▲2022基隆城市博覽會，獲台灣活動卓越獎「公共服務類」銀質獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於今年6月10日至19日舉辦的2022城市博覽會，榮獲「第九屆台灣活動卓越獎」【公共服務類】銀質獎。2022城市博覽會將市政建設成果具體呈現在大眾面前，讓國人看見基隆的翻轉蛻變，以及為基隆未來發展所打下的基礎，並宣告基隆城市改造從這裡開始，讓全國民眾從城博會中看見台灣未來城市發展的新概念與新價值。

台灣活動發展協會11月16日於台北國際會議中心舉辦第9屆台灣活動卓越獎頒獎典禮，基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座，感謝主辦單位對2022城市博覽會的肯定。

▲觀銷處長曾姿雯（左）回想起籌備過程相當艱辛。

觀銷處長曾姿雯回想起籌備過程相當艱辛，領獎時仍忍不住語帶哽咽、激動的表示，從前期整體規劃到活動結束，歷時超過兩年，活動前更面臨新冠疫情的種種挑戰，雖然備感壓力，但在市府團隊與產官學各界的通力合作下，共同努力並順利完成了看似不可能的任務。

曾姿雯表示，2022城市博覽會是基隆歷年來規模最大、為期最久的大型策展活動；透過2022城市博覽會，基隆市政府打造跨域交流、擴大活動規模且民眾佳評如潮，這次活動也創造更多城市的交流學習與公共參與的行動，參觀總人次超過一百萬人次！

曾姿雯說，2022城市博覽會是第一屆，基隆的未來值得更多期待，相信基隆的潛能與實力將會持續帶來城市的改造、發展與進步，並透過更多活動讓國人看見基隆。在逐步恢復正常生活的腳步中，市府團隊也會繼續努力前進，希望疫情後的新生活從起點城市-基隆開始！

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