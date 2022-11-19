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快訊／今增59死！本土+16514「比上周降13.9%」

▲▼11/16發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新冠疫情最新統計，指揮中心發言人莊人祥說明，今日新增16,514例本土個案，和上周同日相較下降13.9％；另新增57例境外移入，確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,514例本土病例，為7,501例男性、8,997例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,679例)，臺中市(2,219例)，高雄市(2,184例)，桃園市(1,695例)，臺南市(1,632例)，臺北市(1,464例)，彰化縣(800例)，屏東縣(553例)，新竹縣(491例)，雲林縣(423例)，新竹市(406例)，苗栗縣(375例)，嘉義縣(296例)，南投縣(294例)，宜蘭縣(243例)，基隆市(213例)，嘉義市(182例)，花蓮縣(174例)，臺東縣(108例)，金門縣(47例)，澎湖縣(33例)，連江縣(3例)。

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指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為37例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且均具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月15日，死亡日期介於10月17日至11月16日。

▲▼指揮中心公布11/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布11/19確診個案縣市及死亡名單分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/19說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為23例男性、34例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國4例，越南3例，馬來西亞2例，日本、義大利、韓國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,885,141例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,735,625例排除)，其中8,146,790例確診，分別為37,218例境外移入、8,109,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,907例COVID-19死亡病例，其中13,890例本土，個案居住縣市分布為新北市2,764例、臺北市1,539例、臺中市1,454例、高雄市1,349例、桃園市1,030例、臺南市1,027例、彰化縣855例、屏東縣548例、南投縣450例、雲林縣433例、苗栗縣377例、嘉義縣358例、宜蘭縣301例、基隆市301例、花蓮縣240例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心11/19公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※下圖點圖放大

▲▼指揮中心11/19說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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