恩恩逝世7月…父哽咽：感覺他沒有離開　216秒催淚片曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區年僅2歲的男童恩恩，今年4月19日染疫不幸離世，恩恩爸控訴救護流程有問題，「本想著恩恩兩歲了，走路的步伐也穩定了，可以去公園練習滑步車，沒想到這一切被81分鐘的救護車按下了停止鍵！」如今恩恩過世滿7個月，恩恩爸在19日發布長達216秒的影片並哽咽說，「感覺恩恩不曾離開。」

▲恩恩爸至今還在追求真相。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

恩恩爸說：「每個月的19號總是讓我感傷，恩恩已經當小天使七個月了，時間過的好快，但我不曾感覺恩恩離開我的身邊！每天，我依然會為恩恩洗滌他的小水壺，每晚睡前我總是會看著恩恩的照片，和他說晚安！並抱著恩恩的睡衣入睡每個早晨，我總是會和印有恩恩的抱枕說早安，每天開車出門前，我總會呼喊恩恩乖乖坐好汽座，一起陪爸鼻上班，因為這些是恩恩和我的連結，永遠不會斷！藉著這個影片永遠的懷念恩恩…恩恩，爸鼻愛你。」

▲影片中重現恩恩媽報案的錄音檔，絕望地說恩恩眼睛上吊。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

除了思念恩恩的言語，恩恩爸還在影片中重現當時報案的電話錄音，恩恩媽急促地跟消防隊表示恩恩確診，但是衛生單位的電話都打不通！後來消防員再次聯繫恩恩媽並詢問地址，恩恩媽在電話中絕望地說，「你們剛剛有說要派車來，我想請問現在小朋友眼睛上吊…」

▲恩恩爸在公園中隊著木馬發呆，回憶恩恩的身影。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

恩恩送醫的六天後，2022年4月19日凌晨3點，隔離病房護理師請恩恩爸等家屬穿好隔離衣，到病房陪伴恩恩走最後一程…恩恩爸最後表示，全家遭政府冷漠暴力對待，政府想極力掩蓋這件事，「我們悲戚，因為我們始終等不到一個真相。」

▼恩恩爸傷心又憤怒。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）