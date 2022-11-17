蔣萬安「矽谷經驗」為陸資服務？　國民黨揭「顧立雄到大陸設分公司」

＼▲台北市議員候選人柳采葳（左）與桃園市議員候選人凌濤（右）。（國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安強調的矽谷經驗，不只被綠營質疑他服務的是中資企業，更批蔣萬安的事務所曾參與「借殼上市」工作，而中資企業還涉及炒股，對此蔣萬安回嗆，民進黨為了攻擊他，已經失去理智，沒有邏輯。國民黨今（17）日也召開記者會反擊，若照此邏輯會成中共同路人，那國安會祕書長顧立雄的事務所直接去對岸設立分公司，國安會祕書長成中共同路人，「是否該立即下台？」

國民黨今日上午召開「民進黨的『中国好鵬友』口中『抗中保台』 行動『大賺人民幣』」記者會，桃園市議員候選人凌濤指出，民進黨口中喊著抗中保台，選後就去大賺人民幣，應該說清楚講明白！台北市議員候選人柳采葳則稱，若照蔡英文的邏輯，顧立雄就是中共同路人，大家敢讓中共同路人擔任國安會秘書長嗎？呼籲顧立雄立即下台。

柳采葳說，顧立雄掌國安會祕書長高位，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所資深合夥律師亅，該事務所於1991年在大陸福州市經營事務所。相較於蔣萬安因有「矽谷律師亅經驗，美國律所都會接全球案子，難免和大陸有關，但顧立雄卻直接到中國大陸設立分所，「到底是誰在賺人民幣？國安會秘書長曾接中國大陸生意，難道沒有國安風險？難道沒有國安漏洞？顧立雄難道不用說清楚？蔡英文難道不用為自己找的國安會秘書長負責？亅

凌濤表示，鄭運鵬於2008年立委選舉失利後，立刻投機的以「中國台灣」籍，跟大陸三大國企電信業者勾勾搭搭。台積電1奈米如此先進而高度敏感的科技案，鄭運鵬能夠為了選情而洩密，那還有什麼不能洩密？凌濤進一步說明，民進黨在北台灣不只有「中国鵬」鄭運鵬，還有陳時中的高端二期陸資爭議，還有曾喊出「家人不干政」民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，結果江大哥「江永豐亅不僅穿競選背心跑行程，甚至還到大陸做生意，其負責的「台灣寰康科技有限公司」經營酒精鎖測試儀相關公安設備，賣給大陸公安單位，「是不是賺共產黨的錢？應該好好查清楚。亅